Trump’tan Zelenskiy’ye: Kırım yok, NATO yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya ile savaşı “neredeyse anında bitirebileceğini”, bunun da Kırım’dan vazgeçmesi ve Ukrayna’nın NATO’ya katılmayacağını kabul etmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Trump, kendi platformu “Truth Social”da şunları yazdı:

“Zelenskiy, isterse Rusya ile çatışmayı neredeyse anında sona erdirebilir ya da savaşa devam edebilir. Her şeyin nasıl başladığını hatırlayın.”

Trump, “12 yıl önce Obama’nın tek bir kurşun atmadan teslim ettiği Kırım artık geri dönmeyecek! Ve Ukrayna NATO’ya katılmayacak. Bazı şeyler asla değişmez.” dedi.

Trump’ın sözleri, bugün Beyaz Saray’da Zelenskiy ile yapacağı görüşmeden önce geldi. Görüşmeye Avrupalı yetkililerin de katılacağı bildirildi.

Bu temas, Trump’ın geçtiğimiz cuma günü Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ve iki tarafın da “yapıcı” olarak nitelendirdiği zirvenin ardından gerçekleşiyor.