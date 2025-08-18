İsrail Rejiminin Saldırıları Nedeniyle Gazze'de Her Gün Kaç Kişi Engelli Hale Geliyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim, Amerika’nın doğrudan desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sistematik bir soykırım yürütmektedir; bu suçlar, katliam, kıtlık, yıkım ve zorunlu yerinden edilmeyi içermekte olup, Uluslararası Adalet Divanı’nın tüm uyarı ve kararlarına rağmen hâlen devam etmektedir.

Parstoday’in IRNA’ya dayandırdığı haberine göre Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, 22 aylık soykırım savaşı süresince Gazze Şeridi’ndeki engelli bireylerin sayısının savaş öncesine kıyasla yaklaşık %35 oranında arttığını bildirdi.

Uluslararası kuruluşun açıklamasına göre, Gazze’ye karşı yürütülen soykırım savaşı, her gün ortalama 30 Filistinliyi kalıcı veya geçici engellilik durumuna düşürüyor.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Soykırım savaşının başlangıcından bu yana yaklaşık 165 bin yaralı arasında 21 bin kişi kalıcı veya geçici engelli olarak kayıtlara geçmiştir.

Ayrıca, işgalci ordu tarafından gerçekleştirilen askeri operasyonlar sonrasında onlarca engelli Filistinli, Siyonist askerler tarafından tutuklanmış, kötü koşullarda tutulmakta ve işkenceye maruz kalmakta; bu kişilerin akıbeti ise bilinmemektedir.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre İsrail güçleri, sivil yerleşim bölgelerinde son derece yıkıcı silahlar kullanmakta ve bu da yaralıların sayısını ciddi şekilde artırmaktadır.

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırılarının Gazze’nin sağlık altyapısına yönelik olduğu, yaralıların naklini engelleyen bariyerlerin oluşturulduğu ve bunun da hastanelere zamanında ulaşımı zorlaştırarak uzuv kaybı riskini artırdığı vurgulanmıştır.

Raporun sonunda, sağlık sisteminin zamanında tıbbi hizmet sunma kapasitesinin azalmasının, Gazze Şeridi'nde engellilik vakalarını daha da artıran unsurlardan biri olduğu ifade edilmiştir.