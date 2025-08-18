Bahçeli 29 Ekim’de ‘Alevi Açılımı’ Açıklaması Yapacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- AKP-MHP iktidarının Kürt sorunu için başlattığı yeni “çözüm süreci”nin ardından daha önce defalarca gündeme getirilen “Alevi açılımı” için de kolları sıvadığı, bu konuda Beştepe’de bir rapor hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, 20 sayfalık raporun ayrıntılarına önceki günkü yazısında yer vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Ali Arif Özzeybek ile Süleyman Soylu ve Mehmet Uçum’a yakın gazeteci Mehmet Çek’in yazdığı rapor “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” başlığını taşıyor.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, söz konusu rapor iktidarın yeni açılımının zeminini oluşturuyor ve Ankara'da siyaset kulislerinde Bahçeli’nin bu konuda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “tarihi" bir çıkış yapabileceği konuşuluyor.

Haberde “MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin inşaatı tamamlanmak üzere. Açılışın 29 Ekim’de yapılması ve Bahçeli’nin burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. MHP kaynakları, külliyenin milli birliğin sembol mekânlarından birisi olacağı belirtiyor” ifadelerine yer verildi.

Saray’da hazırlanan rapordan öne çıkan başlıklarsa şöyle aktarıldı:

“ Kamuda Ayrımcılıkla Mücadele : Kamu kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi.

: Kamu kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi. Eğitim : Müfredata Alevi inanç ve geleneklerine saygılı içerik eklenmesi.

: Müfredata Alevi inanç ve geleneklerine saygılı içerik eklenmesi. İbadethane Statüsü : Cemevlerinin ibadethane/inanç merkezi sayılması.

: Cemevlerinin ibadethane/inanç merkezi sayılması. Kurumsal Yapı: “Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı” adıyla Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özerk bir başkanlık kurulması.”

Rapordaki bazı önerilerse şöyle:

“ Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı : 7 üyeli, özerk bütçeli, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı.

: 7 üyeli, özerk bütçeli, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı. İbadethane Statüsü : 3194 sayılı İmar Kanunu’na “cemevi” eklenmesi.

: 3194 sayılı İmar Kanunu’na “cemevi” eklenmesi. Personel Ataması : 2.105 cemevi önderi/görevlisinin rıza esaslı atanması.

: 2.105 cemevi önderi/görevlisinin rıza esaslı atanması. Mülkiyet ve Enerji : Hazine taşınmazlarının tahsisi, elektrik giderlerinin sınır/kWh modeliyle karşılanması.

: Hazine taşınmazlarının tahsisi, elektrik giderlerinin sınır/kWh modeliyle karşılanması. Mevzuat Eşitlemesi : LPG, Elektrik, Kadastro, Orman, Köy Kanunu, Diyanet Kanunu’na cemevlerinin eklenmesi.

: LPG, Elektrik, Kadastro, Orman, Köy Kanunu, Diyanet Kanunu’na cemevlerinin eklenmesi. Ayrımcılıkla Mücadele Yasası : Nefret suçlarında caydırıcı yaptırımlar.

: Nefret suçlarında caydırıcı yaptırımlar. Eğitim : Müfredatta Alevilik-Bektaşilik, ilahiyatlarda zorunlu ders, kamu görevlilerine hizmet içi eğitim.

: Müfredatta Alevilik-Bektaşilik, ilahiyatlarda zorunlu ders, kamu görevlilerine hizmet içi eğitim. Toplumsal Hafıza: Aşure Günü’nün resmî tatil ilan edilmesi, Madımak Oteli’nin İnsan Hakları Müzesi’ne dönüştürülmesi.”

Haberde raporun iki yazarından biri olan Mehmet Çek'in "AK Parti’nin 2010’ların başında başlattığı ancak yarıda kalan Alevi açılımı, o dönemde Türkiye’nin içine girdiği kaotik süreç nedeniyle tamamlanamadı. 2018’den itibaren ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmayla çalışmalar yeniden başlatıldı ve toplumsal barış adına çok kıymetli adımlar atıldı. Bu süreç henüz kapanmış değil; dosya hâlâ masada ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bizi bekliyor. Böyle kritik ve siyaseten riskli konularda en çok ihtiyaç duyulan şey, cesur ve yürekli liderliktir. Artık herkesin malumu olduğu üzere, bu cesaret ve kararlılık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bilge Lider Devlet Bahçeli’de fazlasıyla mevcut" sözlerine yer verildi.