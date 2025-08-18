İsrail’de Netanyahu karşıtı protestolar: Muhalefet de göstericilere katıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Göstericiler, muhalefet liderlerinin desteğiyle yolları kapatarak ve geniş katılımlı mitingler düzenleyerek Gazze savaşının son bulmasını, esirlerin takasını ve Netanyahu kabinesinin düşmesini talep etti.

Siyonist rejim muhalefetinin lideri Yair Lapid, esirlerin meydanında düzenlenen gösteriye katıkdı ve burada yaptığı konuşmada “Mevcut kabine yıllardır Hamas’ı destekledi ve bugünkü protestolar İsraillilerin iç dayanışma ve sorumluluk ruhunun tezahürüdür. Hamas’ı zayıflatmanın tek gerçek yolu, bu işlevsiz ve kötü kabinenin devrilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Benny Gantz “Resmi Kamp” partisinin lideri, göstericilere destek verirken “Rehinelerin ailelerini desteklemek bizi güçlendirir, onlara saldırmak ise bizi zayıflatır.” dedi.

Aynı zamanda, eski Genelkurmay Başkanı ve muhalefet liderlerinden Gadi Eisenkot, Binyamin Netanyahu’yu sert biçimde eleştirerek, onun liderlik ve sorumluluk alma yeteneğine sahip olmadığını, zor kararları kenara bırakarak kişisel ve siyasi çıkarlarını işgalci rejimin çıkarlarının önüne koyduğunu ve bu tutumun İsrail’i uçuruma sürüklediğini söyledi.

Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir ailelerinin çağrısıyla düzenlenen yeni protesto dalgası ve genel greve karşı yaptığı açıklamada "Bugün Hamas ortadan kaldırılmadan savaşın sona ermesini isteyenler, gerçekte bu hareketin tutumunu güçlendiriyor, esirlerin özgürlüğünü geciktiriyor ve 7 Ekim olayının (Aksa Tufanı operasyonu) tekrarlanmasını garanti ediyorlar." ifadelerini kullandı.