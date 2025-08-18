İran, Zafer ve Paya uydularını sonbaharda uzaya fırlatacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, geçen yıl hazır olan iki gözlem uydusu Zafer ve Paya’nın, son koordinasyonlara göre bu sonbahar Rus Soyuz fırlatma aracıyla uzaya gönderileceğini açıkladı.

Fırlatma için yerli seçenekler de hâlen değerlendiriliyor. Uydular 2023 yılında tanıtılmıştı, ancak yabancı fırlatma aracındaki gecikme nedeniyle planlanan 2024 fırlatması ertelendi.

Salariye ayrıca, Çabahar Uzay Üssü’nün ilk fazının 2025 yılında faaliyete geçeceğini, bu fazın katı yakıtlı fırlatıcılar için iniş padi, idari bölümler, komuta, telemetri ve altyapıları kapsayacağını belirtti. İkinci fazda ise orta sınıf sıvı yakıtlı fırlatıcıların inşasına başlanacak.

Buna ek olarak, Nahid-2 iletişim uydusunun ikinci örneği bu yıl iç fırlatıcı Simurg ile uzaya gönderilecek.