Gazze’de çocuklar açlık ve felç eden virüslerle karşı karşıya

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tehlikeli ve felç edici hastalıklara yol açan virüslerin, İsrail ablukası altındaki Gazze’de hızla yayıldığı bildirildi. Açlıktan etkilenen çocukların, iyileşmeleri için gerekli gıdaya ve tedavilere erişemediği belirtildi.

Sağlık yetkilileri aylar boyunca, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ndeki kanalizasyon tesislerinin yıkılmasının bulaşıcı hastalıklardaki artışı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu durumun geçen yılki çocuk felci (polio) salgınında da görüldüğü hatırlatıldı.

Politico’nun bildirdiğine göre, doktorlar şimdi, nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilen kas zayıflığına yol açan nadir bir sendrom olan “akut flask paralizi (ani başlayan ve kaslarda gevşek güçsüzlük ile seyreden felç durumu)” vakalarında artış rapor ediyor.

Han Yunus’taki Nasır Hastanesi Çocuk Sağlığı Bölüm Başkanı Ahmed el-Ferra, Gazze’deki vakaların arasında özellikle çocukları etkileyen “akut flask miyelit /AFM (Omuriliği etkileyen nadir fakat ciddi bir durum)” ile daha yaygın bilinen “Guillain-Barré sendromu (bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, kas güçsüzlüğü ve felce yol açabilen nadir bir nörolojik hastalık)”nun bulunduğunu bildirdi.

El-Ferra, Ekim 2023’ten önce akut flask paralizinin “tuhaf ve çok nadir” bir durum olduğunu, yılda ancak bir ya da iki vaka görüldüğünü belirtti. Ancak el-Ferra’ya göre, son üç ayda yaklaşık 100 vaka tespit edildi.

Ürdün ve İsrail’e gönderilen laboratuvar örneklerinin enterovirüs (bağırsakta çoğalan, hafif enfeksiyonlardan ciddi hastalıklara yol açabilen virüs grubu.) için pozitif çıktığı kaydedildi. Enterovirüslerin insanlar arasında ya da kirli su yoluyla bulaştığı, bu gruba çocuk felci virüsünün de dahil olduğu ifade edildi. El-Ferra, Han Yunus’un, sokaklarda biriken kanalizasyon nedeniyle salgının merkezlerinden biri olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

İsrail’e yönelik uluslararası tepkilerin arttığı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera’nın bu ay Politico’ya yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin “soykırıma çok benzediğini” ifade ettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Temmuz itibarıyla 15 yaş altı çocuklarda 32 akut flask paralizi vakası rapor edildiğini açıkladı. DSÖ, vakalardaki artışın kısmen daha iyi izleme çalışmalarından kaynaklandığını, ancak aynı zamanda su ve kanalizasyon altyapısının çöküşü, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimle bağlantılı olduğunu belirtti.

DSÖ’ye göre, test için gönderilen örneklerin yaklaşık yüzde 70’inde neden “çocuk felci dışı enterovirüs” olarak belirlendi. Önceki yıllarda bu oran yüzde 26 düzeyindeydi.

DSÖ açıklamasında, “Gazze’de tanısal, laboratuvar ve test kapasitesinin yetersizliği nedeniyle kritik klinik değerlendirme son derece zor.” ifadesi yer aldı. Doktorlar da hastaları tedavi etme seçeneklerinin çok kısıtlı olduğunu bildirdi.

Gazze’deki Şifa Hastanesi Direktörü Muhammed Ebu Selmiye, 2024 başlarında büyük ölçüde yıkılan hastanede 22 Guillain-Barré vakasının teşhis edildiğini söyledi. Bu vakalardan üçünün hayatını kaybettiği, 12’sinin felç geliştirdiği ve rehabilitasyon merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.

Guillain-Barré sendromu ve akut flask miyelit tedavisinde, enfeksiyonu nötralize etmek için kullanılan damar içi immünoglobulin veya kanı filtreleme yoluyla yapılan plazma değişim tedavisinin uygulandığı, ancak bu yöntemlerin Gazze’de mevcut olmadığı belirtildi. Bunun, İsrail ablukası nedeniyle temel tıbbi malzemelerde kronik bir yetersizlikten kaynaklandığı ifade edildi.

“Ne yazık ki tedavi imkânımız yok.” diyen Ebu Selmiye, doktorların yabancı gönüllü gruplarla çalışan meslektaşlarından plazma değişimi için filtre getirmelerini talep ettiklerini, ancak bunların çoğu zaman İsrail makamlarınca el konulduğunu belirtti.

Haberde, İsrail hükümetinin Politico’nun yorum talebine yanıt vermediği kaydedildi.

El-Ferra, kitlesel açlık ve sinir yenilenmesini destekleyecek vitaminlerin yokluğu nedeniyle Gazze’deki çocukların bu duruma karşı özellikle savunmasız olduğunu açıkladı. “Hiç kimsede B1, B6, B12 vitaminleri yeterli değil” diyen el-Ferra, bunun sebebini “meyve yok, sebze yok, et yok, yumurta yok, yoğurt yok, hiçbir şey yok” sözleriyle ifade etti.

7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü savaş dahilinde gıda girişini ağır şekilde kısıtladığı, bunun da kronik yetersiz beslenmeye ve kitlesel açlığa yol açtığı kaydedildi.

Gazze’deki sağlık yetkilileri, Ekim 2023’ten bu yana çoğu çocuk olmak üzere 188 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği bildirdi.

Birleşmiş Milletler, en az 1.373 Filistinlinin yiyecek ararken yaşamını yitirdiği, bunların 859’unun İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen dağıtım noktalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Amnesty International, Aralık 2024’te yayımladığı raporunda, İsrail’in ablukasını ve kanalizasyon tesislerinin yıkımını gerekçe göstererek, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediği sonucuna vardığını bildirdi.