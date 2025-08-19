Memdani, New York belediye başkanlığı anketinde açık ara önde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- New York Belediye Başkanlığı seçimi için yapılan bir kamuoyu yoklaması, Demokrat Parti adayı ve New York Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Zohran Memdani'nin yüzde 42'lik destekle açık ara önde olduğunu gösterdi.

11 Ağustos'ta 1376 kayıtlı seçmenin katılımıyla yapılan ankete göre, eski Demokrat vali Andrew Cuomo yüzde 23, mevcut belediye başkanı Eric Adams ise yaklaşık yüzde 9 oranında destek buldu.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Curtis Sliwa'nın oy oranı yüzde 17 olarak ölçülürken, bağımsız aday Jim Walden'a verilen destek yüzde 1,4'te kaldı.

Kararsız seçmenlerin oranının yüzde 8 olduğu belirtilen anketin hata payı ise artı eksi yüzde 3,2 olarak açıklandı.

İlerici programı ve iş dünyasıyla görüşmeleri

Memdani'nin yükselişinin, Demokrat Parti içindeki geleceğe yönelik tartışmalarla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Seçim programında yüksek gelir vergilerinin ve şirket vergilerinin artırılması, şehirde kiraların dondurulması, konut adaleti ve ücretsiz çocuk bakımı ile toplu taşıma gibi kamu hizmetleri öne çıkıyor.

The New York Times'ın haberine göre Memdani, temmuz ayında iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, "isyanın küreselleşmesi" olarak nitelediği eğilime karşı durmaya hazır olduğunu belirtti.

Memdani'nin ayrıca, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer gibi Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinin desteğini almaya çalıştığı bildirildi.

Öte yandan, The Wall Street Journal'da yer alan bir haberde, New York'un varlıklı çevrelerinin Memdani'ye karşı fonlar oluşturmaya hazırlandığı kaydedildi.