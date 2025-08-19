İran ve Ermenistan arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran ve Ermenistan, ekonomi, kültür, siyaset ve eğitim gibi çeşitli alanları kapsayan 10 işbirliği anlaşmasına imza attı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pizişkiyan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katılımıyla Tahran'da düzenlenen törende imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

“Bölgesel meseleler dış güçlere bırakılmamalı”

Pizişkiyan, toplantıda yaptığı konuşmada, İran'ın Ermenistan ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, işbirliğini engelleyen sorunların aşılması için istişarelerin sürmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın her zaman Ermenistan'ın egemenliğini desteklediğini ve Azerbaycan ile yürütülen barış görüşmelerine katkı sağladığını dile getiren Pizişkiyan, Kafkasya'da barışın Tahran için stratejik bir öncelik olduğunu ifade etti.

Pizişkiyan, bölgesel meselelerin dış güçlere bırakılmasının sorunları çözmek yerine daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Pizişkiyan, sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajında da Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının Tahran için esas olduğunu yineledi.

Pizişkiyan, ortak sınıra yakın bölgelerde üçüncü taraf güçlerin varlığına dair endişelerini Erivan yönetimine ilettiğini de kaydetti.

Paşinyan: "Tahran'ın kaygıları dikkate alınacak"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise İran ile dostane ve tarihi bağların korunmasına bağlı olduklarını söyledi.

Paşinyan, yeni koridor projesinde Tahran yönetiminin kaygılarının dikkate alınacağını belirterek, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik işbirliği belgesi hazırlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de İran ile Ermenistan’ın “ortak tarihe ve geleceğe dönük işbirliği perspektifine” dayanarak ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söylemişti.

Arakçi, bu adımın iki halkın refahını, güvenliğini ve bölgesel istikrarı güçlendireceğini ifade etmişti.

İran, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını, ancak açılacak herhangi yeni bir koridorun bölgenin jeopolitik yapısını değiştirmemesi ve ülkenin uluslararası transit yollarına erişimini engellememesi gerektiğini daha önce bildirmişti.