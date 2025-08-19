Katar, Gazze için sunulan son ateşkes teklifinin detaylarını açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas'ın kabul ettiği son Gazze ateşkes teklifinin, ABD'li arabulucu Steve Witkoff tarafından sunulan önceki planla "neredeyse birebir örtüştüğünü" bildirdi.

El-Ensari, bugün yaptığı açıklamada, Hamas'ın Mısır ve Katarlı arabulucuların sunduğu teklife olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Hamas ve Filistinli direniş grupları, dün yaptıkları açıklamada Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul ettiklerini duyurmuştu.

60 günlük ara ve esir takası

Haber ajansı Reuters'a konuşan Mısırlı bir yetkili, son teklifin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Yetkili, planın 60 gün boyunca askeri operasyonlara ara verilmesini ve bu sürede İsrailli esirlerin yarısıyla Filistinli tutukluların takas edilmesini içerdiğini ifade etti.

Aynı kaynağa göre teklif, savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik kapsamlı bir anlaşma için yol haritası da sunuyor.