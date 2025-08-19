Suriye’ye geçen İsrailliler "yerleşim" töreni düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Jerusalem Post gazetesinin bugünkü haberine göre, bir grup İsrailli “sivilin” pazartesi günü Suriye’nin güneyine yasadışı şekilde geçerek, “Neveh Habaşan” adlı ilk yeni yerleşim alanının temel atma törenini gerçekleştirdiği bildirildi. Bu girişimin “Uri Tzafon” hareketi tarafından duyurulduğu ifade edildi.

Haberde, söz konusu grubun aileler ve genç yetişkinlerden oluştuğu ve kendilerini “Başan’ın Öncüleri” olarak adlandıran bir örgütün parçası olduğu belirtildi.

İsrail ordusu tarafından Walla haber sitesine yapılan açıklamada, birkaç İsrailli aracın Suriye’ye geçtiğine dair alınan ihbar üzerine grubun gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere İsrail’e geri gönderildiği bildirildi.

Haberde, Ekim 2024’te Güney Lübnan’da öldürülen Golani Keşif Birliği mensubu Astsubay Yehudah Dror Yahalom’un ailesinin de etkinliğe katıldığı ve aile tarafından yerleşim alanında Yahalom anısına çiçek dikildiği ve bir anıt köşesi oluşturulduğu aktarıldı.

“Başan’ın Öncüleri” WhatsApp grubunda, aktivistlerin Neveh Habaşan’ın, Alonei Habaşan’ın sınırın çaprazında yer alan Tell el-Hara yakınlarında bulunduğunu ifade ettikleri, bölgenin eskiden “ara bölge” olarak bilindiği kaydedildi.

İşgalci yerleşimciler, “bölgedeki gelecekteki yerleşim faaliyetlerini” desteklemek amacıyla bu girişimin hükümet veya askeri destek olmadan gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İşgalciler, mesajlarında Başan bölgesini “atalarının toprakları” olarak nitelendirdiklerini ve bölgenin boş alanlarının onları geri dönmeye ve yerleşim kurmaya çağırdığını belirtti. Ayrıca, İsrail hükümetine, bölgedeki “düşman unsurların” kaldırılması ve öncülerin yerleşim kurabilmesi çağrısında bulundukları kaydedildi.