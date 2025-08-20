Eski Suriye bombası işgalcilerin elinde patladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyası, Suriye'nin güneybatısındaki Cebel eş-Şeyh'de görev yapan bir yedek birimde, eski bir Suriye bombasının patladığını duyurdu.

Olayda 7 işgal askeri yaralanırken, bunlardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından yaralı askerler, Safed Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsrail medyası, patlamanın İsrail askerlerinin elindeki eski bir Suriye bombası nedeniyle meydana geldiğini aktardı.

Öte yandan Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Salı akşamı yönetime getirilen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün sözde 'dışişleri bakanı' Esad Şeybani’nin Fransa’nın başkenti Paris’te bir İsrail heyetiyle bir araya geldiğini bildirdi.

SANA, toplantının “bölgede ve güney Suriye’de istikrarın artırılmasına ilişkin bir dizi konuyu ele almayı” amaçladığını kaydederek, bu duyurunun HTŞ-İsrail görüşmelerine ilişkin ilk resmi açıklama olduğunu vurguladı.