ABD, göçmenleri sınır dışı etmek için Uganda ve Honduras ile anlaştı

Belgelere göre Uganda, sabıka kaydı olmayan diğer Afrika ülkeleri vatandaşlarını ABD'den kabul etmeyi yakın zamanda onayladı.

Kabul edilecek göçmen sayısına ilişkin kesin kotaların henüz belirlenmediği ifade edildi.

Bir diğer anlaşmanın yapıldığı Honduras ise aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu, İspanyolca konuşan diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenleri kabul etmeye rıza gösterdi.

Başlangıçta iki yıl içinde birkaç yüz kişinin kabul edilmesi planlanırken, Honduras makamlarının bu sayıyı artırabileceği kaydedildi.

Anlaşmalar "güvenli üçüncü ülke" ilkesine dayanıyor

Haberde, her iki anlaşmanın da ABD göçmenlik yasasında yer alan "güvenli üçüncü ülke" ilkesine dayandırıldığı belirtildi.

Bu ilke, sığınmacıların başvurularını adil bir şekilde değerlendirme kapasitesine sahip devletlere yönlendirilmesine imkan tanıyor.

CBS News, ABD'nin Ekvador, İspanya ve bazı diğer ülkelerle de benzer anlaşmalar için müzakereler yürüttüğünü aktardı.

Daha önce de Trump yönetiminin, 2025 yılında ABD-Meksika sınırında sığınma başvurusunda bulunan yüzlerce Afrikalı ve Asyalı göçmeni kabul etmeleri için Kosta Rika ve Panama ile anlaştığı biliniyordu.

Mart ayında ise suç örgütlerine katılmakla suçlanan 200'den fazla Venezuelalı, bir mahkum değişimi kapsamında ülkelerine geri gönderilmeden önce birkaç ay hapis yattıkları El Salvador'a gönderilmişti.

Yönetimin, şiddet suçlarından hüküm giyen göçmenleri de sınır dışı ettiği, bu kişiler arasında Küba, Jamaika, Meksika, Laos, Myanmar ve Yemen vatandaşlarının bulunduğu bildirildi.

Guatemala, Kosova ve Ruanda da üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesini kabul eden ülkeler arasında yer alıyor.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "güvenli üçüncü ülke" ilkesi kapsamında Paraguay ile sığınma anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

Daha önceki anlaşma uyarınca Meksika'nın da ABD'nin güney sınırını yasa dışı yollarla geçen bazı Latin Amerikalı göçmenleri geri kabul etmeye devam ettiği belirtiliyor.

Geçen ay ise ise ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE), göçmenlerin sınır dışı edilme süreçlerini hızlandırmak amacıyla çadır kampları inşa etmeyi planladığı haberlere yansımıştı.