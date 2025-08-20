  1. Ana Sayfa
Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Bölgedeki Ateşkes Girişimleri Zorlanıyor

20 Ağustos 2025 - 16:08
20 Ağustos 2025 itibariyle Orta Doğu’da özellikle Gazze ve çevresinde gerilim yükselirken, bölgedeki ateşkes girişimleri halen zorlukla ilerliyor. Son günlerde artan çatışmalar, sivillerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ederken, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler kriz yönetimi için yoğun diplomatik çaba harcıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da gündem, özellikle Filistin-İsrail hattındaki gerilimle şekillenmeye devam ediyor. Bu sabah Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın Gazze’nin güneyinde İsrail mevzilerine yönelik düzenlediği operasyon, mevcut ateşkes çabalarını gölgeledi. İsrail ordusunun karşılık vermesiyle çatışmalar devam ederken, bölgede sivillerin maruz kaldığı riskler artıyor.

Mısır ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen ateşkes görüşmeleri ise henüz somut sonuç vermedi. Bölge ülkeleri arası diplomatik temaslar sıklaşırken, İran ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerin konudaki pozisyonları dikkatle izleniyor. Aynı zamanda Lübnan’da Hizbullah ve İsrail arasındaki sınırda da gerilim artış göstergeleri rapor ediliyor.

Bölgedeki çatışmalar ve siyasi çıkmazlar, enerji piyasalarının yanı sıra küresel güvenlik dengeleri üzerinde de etkisini sürdürüyor. Uluslararası topluluk, sivil kayıpların artmasını önlemek ve uzun vadeli barış sürecini başlatmak için acil adımların atılması çağrısında bulunuyor.

Orta Doğu’da istikrar sağlanana kadar, bölgesel ve küresel aktörler arasında diplomatik temasların devam edeceği öngörülüyor. Ancak mevcut gelişmeler, çatışmaların kısa vadede azalmasını zorlaştırıyor ve kriz derinleşme riskini beraberinde getiriyor.

