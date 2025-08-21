Hizbullah'tan Lübnan Hükümeti'ne: Direniş ortadan kaldırılamaz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Parlamentosu’ndaki Direnişe Vefa Bloğu Milletvekili Raid Berro, el-Meyadin televizyonuna Çarşamba günü verdiği demeçte Hizbullah ile Baabda Sarayı arasında doğrudan ya da dolaylı bir iletişim bulunmadığını kaydetti.

Lübnan hükümetinin müzakereler ışığında elindeki en güçlü kart olan “direnişten” vazgeçtiğini belirten Berro, bu kararın dolaylı olarak iç çatışmaya zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

Hizbullah’ın köklü ve sarsılmaz bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Hizbullah ortadan kaldırılamaz” diyen Milletvekili, silahların sınırlandırılması yönündeki kararın da ülkeyi iç kavgaya sürükleme riski taşıdığını ifade etti.

Maruni Patriği Beşara er-Rahi’nin bu konudaki açıklamalarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Berro şöyle dedi:

“Yaklaşan parlamento seçimleri Hizbullah’ın halk desteğini bir kez daha kanıtlayacak ve direnişin önemli varlığını teyit edecektir.”

Berro, karar alma yetkisinin her zaman Hizbullah’ın elinde olduğunu, hiçbir gücün örgütü geri plana itmeye hakkı olmadığını vurguladı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin Lübnan ziyaretine de değinen Berro, bu temasın İran İslam Cumhuriyeti’nin İsrail işgaline karşı Lübnan halkına verdiği desteğin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.