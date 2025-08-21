Hizbullah: Şiilerle Suudi Arabistan üzerinden konuşulmaz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Hansa, Şii toplumuyla diyaloğun Suudi Arabistan veya el-Hadas kanalı aracılığıyla yapılamayacağını ifade ederek, partisinin bir araya gelme ve diyalog konusundaki hassasiyetini vurguladı.

OTV kanalında katıldığı bir programda konuşan Hansa, partisinin “yeni dönemin başarılı olması konusunda hassas olduğunu ve herhangi bir düşmanlık gütmediğini” söyledi.

Hansa, “Ancak bize yönelik bazı taahhütlerini ihlal ettiler. Bir sitemimiz ve kırgınlığımız vardı, bu hâlâ devam ediyor. Onlar düzeltsin, biz de düzeltelim,” diye konuştu.

Hansa, beklentilerini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan, Meclis Başkanı Berri ile işbirliği içinde, bu devletin tüm unsurlarıyla birlikte saygı ve takdir çerçevesinde devamlılığını sağlayacak bir yol düzenlemelerini umuyoruz.”

"Devlet büyük bir hata yaptı”

Lübnan ordusunun Hizbullah’ın silahlarını kontrol altına alacak bir plan hazırlamakla görevlendirilmesi kararına değinen Hansa, devletin “büyük bir hata yaptığını” savundu. Hansa, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Meseleleri siyasi yollarla çözmek yerine orduya gittiler. Ordu, herkesin ulusal ordusu ve vatanın koruyucusu olarak kalmalıdır. Herkes ona saygı duyar ve değer verir. Oysa teamül, meselelerin orduyu halkla karşı karşıya getirerek değil, siyasetle çözülmesidir.”

Hizbullah Siyasi Konsey Üyesi, “Cumhurbaşkanı, verdiği taahhütlerden ve sözlerden, partiyle izlediği yoldan döndü. Devlet, silahların bir kararla değil, siyasi bir süreç, diyalog ve anlayışla bırakılacağını idrak ediyor,” dedi.

Hansa, “Ordu bilinçlidir ve köşeleri uygun bir şekilde yuvarlaması beklenir. Girişimler ve temaslar var. Başkan Berri ile tek bir vizyon üzerinde anlaştık,” diye ekledi.

“Her toplum kendi gerçeğini bilir”

Şii toplumuna ilişkin yapılan açıklamalara da tepki gösteren Hansa, hiçbir tarafın başka bir toplum adına konuşmasını kabul etmediklerini belirterek, “Her toplum kendi gerçeğini diğerlerinden daha iyi bilir,” ifadesini kullandı.

Hansa, “Şii toplumu şunu istemiyor, bunu istiyor diyenlere gülüyorum. Esas olarak herkes kendi cemaatiyle ilgilensin,” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim mercilerimiz var: Şeyh Naim ve Berri. Parti olarak Şiilerle açık diyaloğu destekliyoruz. Şiilerle diyalog ne el-Hadas’ta, ne Suudi Arabistan’da ne de Leyal el-İhtiyar ile olur.”