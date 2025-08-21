Okul Çocukları Trump’ın Ofisinde; Avrupa Liderlerinin ABD Başkanıyla Görüşmesine X Kullanıcılarından Tepkiler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı; Keir Starmer, İngiltere Başbakanı; Volodimir Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı; Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı; Giorgia Meloni, İtalya Başbakanı; Friedrich Merz, Almanya Şansölyesi; Sauli Niinistö, Finlandiya Cumhurbaşkanı; ve Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, Pazartesi günü yerel saatle ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki misafirleri olarak Ukrayna’daki barış görüşmeleri için bir aradaydı. ABD Başkanı’nın Avrupa liderleriyle görüşme şekli, sosyal medya platformu X’de kullanıcıların gündemine oturdu.

Parstoday olarak bu konuya dikkat çektik.Okul Çocukları

Munyaradzi Gurajena isimli siyasi analist ve X kullanıcısı, Avrupa liderlerinin Trump karşısında oturma şeklini okul müdürünün karşısındaki öğrencilerin oturuşuna benzetti. Gurajena yazdı: “Bu fotoğraf kelimesiz olarak çok şey anlatıyor. Dünya sahnesinde eşit gibi görünen Avrupa liderleri, sessizce sıra olmuş ve okul müdürünün odasının dışında Trump’ı bekliyorlar. Bu durum güç dengesizliğini açıkça gösteriyor; Avrupa ulusal egemenlikten bahsediyor ama pratikte Washington’a boyun eğiyor.

Buradaki beden dili iş birliği değil, teslimiyeti gösteriyor.”Özel Anlam

Abdurrahim Ensari isimli X kullanıcısı, Trump’ın Putin’e ve Avrupa liderlerine karşı tutumunu karşılaştırdı. O yazdı: “ABD açıkça Avrupa’yı küçük düşürmek istiyor; Trump’ın kısa süre önce Sırbistan Cumhurbaşkanı’na yaptığı gibi, şimdi de Avrupa’nın büyük güç liderlerinin karşısında bunu tekrarlıyor. Zelenski’nin de bulunduğu bu Beyaz Saray görüşmesi, Putin için kırmızı halı serilmesinden birkaç gün sonra özel bir mesaj taşıyor olabilir.”

Avrupa Liderlerinin Tam Aşağılanması

Joey Mannarino isimli Amerikalı siyasi aktivist ve X kullanıcısı, Trump’ın bu tutumunu Avrupa liderlerini küçük düşürmek olarak nitelendirdi.Mannarino yazdı: “Trump, Almanya, Fransa, İngiltere, Finlandiya cumhurbaşkanları ile NATO ve Avrupa Birliği liderlerini Oval Ofis dışında, diş hekimi bekleme odasındaymış gibi sandalyelerde bekletti. Görünüşe göre Meloni daha rahat bir bekleme alanına alındı. Bu, bu yozlaşmış sahtekarların tam anlamıyla aşağılanması. Gerçekten muhteşem.

Onlara orayı biraz temizlemeleri için ‘temizlik bezi’ vermeliydi, oysa sadece oturuyorlar!”Hakaret

Moulaye Zein Sidi Jaafar isimli X kullanıcısı, Trump’ın Avrupa liderlerine karşı tutumunu aşağılayıcı buldu. O yazdı: “ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderlerini resmi protokollerin dışında ve onları küçümsercesine bir şekilde ofisinde karşıladı.”Avrupa’nın Washington Karşısındaki Acizliğiİranlı siyasi aktivist ve X kullanıcısı Hamidreza Jihani, Avrupa’nın ABD karşısındaki güçsüzlüğüne dikkat çekti.Jihani yazdı: “Avrupa liderlerinin Ukrayna konusundaki Trump’la görüşmesi, destek yerine aşağılanma sahnesiydi. Bu durum bazı gerçekleri ortaya koydu: 1- Avrupa stratejik bağımsızlığa sahip değil; 2- Brüksel savaşın faturasını ödüyor; 3- Aşağılama karşısında boyun eğiyor; 4- Washington nihai faydayı sağlıyor. Batı ittifakı sadece medya efsanesi, gerçek jeopolitik değil.”