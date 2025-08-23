İsrail, Yemen’in Filistin-2 füzesiyle bir kez daha sarsıldı

Açıklamada konuşan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, füzenin İsrail savunma sistemlerini aşarak hedefine başarıyla ulaştığını doğruladı.

Seri, operasyonun düşman saflarında geniş çaplı karışıklığa neden olduğunu, milyonlarca yerleşimcinin sığınaklara yönelmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki operasyonların askıya alındığını belirtti.

Sözcü, ayrıca Hava Kuvvetleri’nin, işgal altındaki Yafa ve Askalan'da iki önemli askeri hedefi insansız hava araçlarıyla vurduğunu, her iki operasyonun da amacına ulaştığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, bu operasyonların “mazlum Filistin halkı ve mücahitleri için bir zafer” olduğu, aynı zamanda Gazze Şeridi’ndeki halka karşı işlenen “Siyonist soykırım ve açlık suçlarına bir yanıt” niteliği taşıdığı ifade edildi.

İşgale karşı gösterilen kahramanlık ve fedakârlıkları öven Tuğgeneral Seri, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yemen, sadık halkı, mücadeleci ordusu ve inançlı liderliğiyle, size yönelik saldırılar durdurulana ve kuşatma kaldırılana kadar yanınızda duracaktır.”