İsrail, Yemen’in Filistin-2 füzesiyle bir kez daha sarsıldı

23 Ağustos 2025 - 16:29
News ID: 1719606
Yemen Silahlı Kuvvetleri, hipersonik füze ve İHA saldırılarıyla İsrail’in kritik hedeflerini vurdu; operasyonların Gazze’deki soykırım ve ablukaya karşı süreceği mesajı verildi. Bu saldırılar, işgal altındaki bölgelerde panik ve geniş çaplı karışıklığa yol açtı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, Cuma günü yaptığı açıklamada, füze gücünün Filistin 2 hipersonik balistik füzesi kullanarak işgal altındaki Yafa bölgesindeki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada konuşan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, füzenin İsrail savunma sistemlerini aşarak hedefine başarıyla ulaştığını doğruladı.

Seri, operasyonun düşman saflarında geniş çaplı karışıklığa neden olduğunu, milyonlarca yerleşimcinin sığınaklara yönelmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki operasyonların askıya alındığını belirtti.

Sözcü, ayrıca Hava Kuvvetleri’nin, işgal altındaki Yafa ve Askalan'da iki önemli askeri hedefi insansız hava araçlarıyla vurduğunu, her iki operasyonun da amacına ulaştığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, bu operasyonların “mazlum Filistin halkı ve mücahitleri için bir zafer” olduğu, aynı zamanda Gazze Şeridi’ndeki halka karşı işlenen “Siyonist soykırım ve açlık suçlarına bir yanıt” niteliği taşıdığı ifade edildi.

İşgale karşı gösterilen kahramanlık ve fedakârlıkları öven Tuğgeneral Seri, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yemen, sadık halkı, mücadeleci ordusu ve inançlı liderliğiyle, size yönelik saldırılar durdurulana ve kuşatma kaldırılana kadar yanınızda duracaktır.”

