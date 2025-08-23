İsrail medyası: Yemen füzesi parçalara ayrıldı, müdahale güçleşti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal ordusu dün, (Cuma) yaptığı açıklamada, Yemen’den İsrail’e doğru fırlatılan bir füzenin tespit edildiğini duyurdu.

İsrail medyası, füzenin tespit edilmesinin ardından işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs ve merkez bölgelerde hava saldırısı sirenlerinin devreye girdiğini, Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahasının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

İsrail Kanal 12, söz konusu füzenin birkaç parçaya ayrıldığını ve bu nedenle müdahalenin daha da güçleştiğini aktardı.

Tel Aviv’in güneydoğusundaki Moşav Ginton’da bir binaya düşen roket şarapnellerinin olası yaralanmalara yol açıp açmadığının ise kurtarma ekiplerince araştırıldığı kaydedildi.

Olaydan yaklaşık dört saat önce, İsrail medyası Yemen’den bir insansız hava aracının (İHA) da fırlatıldığını duyurmuştu.

Bu gelişme, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Gazze’ye destek operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde meydana geldi.

İşgal altındaki toprakların derinliklerindeki çeşitli hayati hedeflere saldırılar düzenleyen Yemen güçleri, aynı zamanda İsrail limanlarına yönelik seyrüsefer yasağını da sürdürüyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze ablukası kaldırılana ve saldırılar durdurulana kadar operasyonlara devam edeceklerini belirtiyor.

Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi ise bu hafta yaptığı konuşmada, hem askeri hem de denizden yürütülen destek operasyonlarının sürdüğünü, bu operasyonların İsrail saldırganlığına karşılık vermede ve Filistin davasına destek olmada etkili olduğunu vurguladı.