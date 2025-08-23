Colani rejimi Gab Ovasındaki Alevileri tehcir ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin Hama vilayetine bağlı Gab ovasında Alevi köyleri zorunlu göçe zorlanıyor. Silahlı örgütler tehdit, cinayet ve hırsızlıkla köylüleri evlerinden çıkarıyor.

Yerinden edilenler, demografik yapının kasıtlı olarak değiştirildiğini ifade ediyor.

Köyler tek tek boşaltıldı

Kefr Akid köyünün son sakini Nebil (takma ad), el-Ahbar’a yaptığı açıklamada köyün tamamen boşaltıldığını söyledi. “Hiç hazırlığımız olmadan mülteci olduk. Yanımıza hiçbir şey alamadık. Aylarca öldürülme, hırsızlık ve rastgele ateş açma tehditlerine katlandık. Toprağımızı bırakmak istemedik ama sonunda üzerimizdeki elbiselerle ayrılmaya mecbur edildik,” dedi.

Nebil, köydeki evlerin yağmalandığını ve silahlı örgütler tarafından işgal edildiğini aktardı. Bir kadın köylü de, “Durum sakinleşince geri döneceğimizi sandık. Evimizin kapısını kilitledik. Ama ertesi gün silahlıların eve girip hâlâ orada kaldığını öğrendik,” diye konuştu.

Aziziye'de nüfusun yüzde 15'i kaldı

Benzer durum Aziziye köyünde yaşandı. Köyde nüfusun yüzde 15’inden fazlası kalmadı. Bir köy sakini, “Alevilere yönelik ihlaller cinayetle, aşağılamayla, malımıza mülkümüze el koymakla başladı,” dedi.

Aynı kişi, aracının zorla alındığını, komşusunun ineğinin de silah tehdidiyle gasp edildiğini belirtti.

Kolluk güçlerine yapılan şikâyetlerin sonuçsuz kaldığını, hatta askeri kontrol noktasındaki görevlilerin gece vakti silahlılarla işbirliği yaparak köylülerin evlerini ve hayvanlarını yağmaladığını ifade etti.

"Biz 14 yıl göç yaşadık, sıra sizde"

Aziziye’den Ümmü Ali de ailesiyle birlikte Tartus kırsalına göç ettiklerini söyleyerek “Yan köy Kabir Fadda’nın baskısıyla ailemizle birlikte çıktık. Şimdi bir akrabamızın evinde yaşıyoruz. Bütün malımızı mülkümüzü bıraktık,” dedi.

Saldırganların kendilerine, “Biz 14 yıl göç yaşadık, şimdi sıra sizde” dediklerini aktaran Ümmü Ali, “Bizi, Aleviler olarak, Esed döneminde onları göç ettirmekle suçladılar. Oysa köyün gençleri tarımla uğraşıyordu. Ne orduyla ne güvenlik teşkilatıyla ilgileri vardı. Tek sebep Alevi olmamız,” diye ekledi.

Ümmü Ali’nin oğlu, köylülerin devlet ihaleleriyle komşu köylerin boşalan arazilerini kiralamasının saldırganlar tarafından bahane edildiğini söyledi:

“Bu topraklar devletin mülküydü. Köylüler her yıl resmi sözleşmeyle devlete ödeme yaparak kullanıyordu. Son altı yılda bazı çiftçilerimiz bu ihaleleri kazandı. Şimdi eski sakinler bizden milyonlarca lira istiyor. Oysa bu araziler baştan beri onların değildi.”

Demografiyi değiştirme planı

Gab ovasından bir basın mensubu ise, adını vermeden, “Hama’nın kuzey kırsalındaki Alevileri köy köy boşaltmaya dönük açık bir plan var. Geçici hükümet demografiyi değiştirmeyi hedefleyen sistematik bir politika izliyor,” ifadesini kullandı.

Aynı kişi, “Köylerde mezhepsel temelli baskı ve korkutma sürüyor. Hiçbir denetim, hiçbir hesap verme mekanizması yok. Yetkililer ihlalleri örtbas ediyor. Bu nedenle uluslararası insani yardım kuruluşlarının acilen harekete geçmesi gerekiyor,” diye konuştu.