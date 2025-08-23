Güney Afrika'da hükümete "İsrail'e kömür ihracatını durdur" çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Afrika'da düzenlenen protestolarda, hükümetten İsrail'e yönelik tüm kömür sevkiyatlarını durdurması istendi.

Pretorya, Durban ve Cape Town'daki Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı ofisleri önünde toplanan göstericiler, hükümetten kömür madenciliği şirketlerinin İsrail'e ihracat yapmasını engellemesini talep etti.

Eylemciler, "Glencore şirketi soykırımı besliyor", "Güney Afrika'dan İsrail'e kömür sevkiyatına hayır" ve "Soykırım nedeniyle kömür ihracatına yasak" yazılı pankartlar taşıdı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Johannesburg merkezli Media Review Network araştırma kuruluşundan İkbal Casat, "Güney Afrika'dan ihraç edilen tonlarca kömürün sömürgeci yerleşimci rejimin Filistinlilere yönelik katliamını beslemesi korkunç," dedi.

Casat, ülkesinin kömür sevkiyatını durdurmakta yavaş davranmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Güney Afrika Genel Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Mametlovi Sibi de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtığını hatırlattı.

Sibi, "İsrail'i Uluslararası Adalet Divanına taşıyan bir ülke olarak, artık elektrik şebekesini ayakta tutan ve askeri-endüstriyel kompleksini besleyen kömürü İsrail'e sağlayamayız," diye konuştu.

Güney Afrika, 2023 sonunda Hollanda'nın Lahey kentindeki UAD'de İsrail aleyhine dava açmış ve İsrail'i 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlamıştı.