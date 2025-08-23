Bloomberg: Libya'nın doğusundaki meclis, Türkiye ile mutabakatı onaylayabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Libya'nın doğusunda Bingazi merkezli Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını önümüzdeki haftalarda onaylamasının beklendiği bildirildi.

Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, General Halife Hafter ile ittifak halindeki parlamento, anlaşmayı onaylamaya yaklaşıyor.

2019 yılında Trablus'taki hükümet ile imzalanan ancak Temsilciler Meclisinin onayı olmadığı için yürürlüğe girmeyen mutabakatın, Ankara ile Bingazi arasındaki yakınlaşma çabaları sonucunda onaylanabileceği belirtiliyor.

Onay sürecinin tamamlanmak üzere olduğuna dair iddiaların son haftalarda yoğunlaştığı ifade edildi.

Yaklaşık on gün önce bütçe oylaması için planlanan oturumda mutabakatın gündeme geleceği öne sürülmüş, ancak oturum ertelenmişti.

Bu hafta başında yapılan toplantıda da konu ele alınmadı. Bloomberg, buna rağmen onayın birkaç hafta içinde çıkmasının beklendiğini aktardı.

Atina gelişmeleri izliyor

Diğer yandan Atina'daki diplomatik kaynaklar, yeni bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Anlaşmanın onaylanması durumunda, Türkiye'nin Girit ile Türkiye arasındaki geniş bir bölgede petrol ve doğal gaz aramaları için gemi gönderebileceği kaydedildi.

Konu, Libya Ulusal Petrol Kurumunun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile haziran ayında Libya ve Girit arasındaki dört deniz sahasında araştırma yapılmasına yönelik bir mutabakat imzalamasıyla daha da önem kazanmıştı.

Trablus ile yapılan toplantı rahatsızlık yarattı

Bu ayın başında Türkiye'nin, İtalya ve Trablus hükümetini bir araya getiren üçlü toplantıya ev sahipliği yapması, Doğu Libya'daki çevrelerde rahatsızlık yaratmıştı.

Bingazi'deki bazı çevreler, bu toplantının Trablus yönetimini kayırdığı görüşünü dile getirmişti.

Öte yandan, Libya'nın doğu kıyı güvenliği biriminde görevli 48 personelin, düzensiz göçle mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan bir eğitim programının ilk aşamasını tamamladığı öğrenildi.