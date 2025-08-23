Corbyn, yeni partisinin temel ilkelerini açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Britanya İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, milletvekili Zarah Sultana ile birlikte kurduğu ve geçici olarak “Your Party” (Hepinizin Partisi) adını taşıyan yeni oluşumun temel ilkelerini açıkladı.

Corbyn, el-Meyadin televizyonunda katıldığı programda, kasım ayında kurucu konferansı yapılacak partinin “barış ve İsrail’i silahlandırmamak” üzerine inşa edildiğini söyledi.

Jeremy Corbyn, "Yani sosyal adalet ve soykırıma alkış tutmamak. Benim inancım, yalnızca Britanya’da değil, dünyanın her yerinde insan hakları ve adalettir," diye konuştu.

Partinin amacının "toplumda iktidarı ve serveti yeniden dağıtmak" olduğunu belirten Corbyn, bu nedenle ekonomik yaklaşımlarının "bambaşka" olacağını ifade etti.

Corbyn, "Önemli olan adalet ve barışa dayalı bir strateji geliştirmektir; daha fazla savaş çıkarmak için silah satmak değil," dedi.

Bu yeni partinin “kendisinin değil, halkın partisi” olduğunu vurgulayan Corbyn, “Toplum temelli siyaset geleceğe giden yoldur,” ifadesini kullandı.

Marx’a atıfta bulunan Corbyn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumsal yapıyı anlamak ve dönüşümün yolunu geliştirmek gerekir. Biz rekabete değil, halklar arasında işbirliğine dayalı bir kuşak istiyoruz.”

"Your Party hızla büyüyor"

Yeni partinin hızla büyüdüğünü ve Britanya’da “radikal siyaset vizyonuna sahip çok sayıda insanın farklı bir yol istediğini” dile getiren Corbyn, İşçi Partisinden 200 binden fazla kişinin ayrıldığını ve çoğunun yeni partiye katıldığını, 800 bin kişinin de üyelik için kaydolduğunu aktardı.

Corbyn, "Toplumla dayanışma içinde bir güç olacağız. Çok sayıda bağımsız yerel meclis seçildi, önümüzdeki yıl bu sayı artacak," dedi.

İşçi Partisi yönetimine eleştiri

Eski partisi İşçi Partisini de eleştiren Corbyn, "Bürokratik kontrol halkı çekmiyor, son derece tehlikeli," değerlendirmesinde bulundu.

Partiyi farklı bir yapıya dönüştürmek istediğini ancak “bürokrasi ve yöneticilerin buna izin vermediğini” ve bu yüzden tasfiye edildiğini anlattı.

Antisemitizm suçlamalarını reddeden Corbyn, bu konunun kendi siyasi çizgisine saldırı amacıyla gündeme getirildiğini dile getirdi.

Corbyn, "Savunduğum ilkelere ve sosyal adalete sahip çıktım, bu yüzden özür dilemeyeceğim," diye konuştu.

“Önce işgalin bitmesi gerekir”

Corbyn, Britanya’nın “üslerini İsrail’in gözetleme faaliyetlerine açarak” Gazze’deki saldırılara ortak olduğunu söyledi.

“Gazze’deki savaş, aç bırakma ve çocukların öldürülmesi insanlığa utançtır. Derhal ateşkes gerekir," çağrısı yapan Corbyn, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’dan çekilmesi için baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Filistin devletinin tanınmasını “önemli bir adım” olarak niteleyen Corbyn, ancak “önce işgalin bitmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini” sözlerine ekledi.

Corbyn, "Balfour Deklarasyonu’nun uygulanış biçimi için bir özür görmeyi umuyorum. 21. yüzyılın tarihi yazıldığında, İsrail’e silah satmaya devam eden siyasetçilere sert bir hüküm verilecek," dedi.

Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nı desteklediğini de belirten Jeremy Corbyn, “Dünya nükleer silahlardan kurtulmalı. Tek bir nükleer patlama bile nükleer kışa, hayatın ve çevrenin yok olmasına yol açar," uyarısında bulundu.