İsrail ordusu: Gazze operasyonu olmazsa Netanyahu hükümeti dağılır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Maariv gazetesinde yer alan habere göre, İsrail güvenlik kaynakları Başbakan Benyamin Netanyahu’nun “Gideon’un Arabaları II” adı verilen operasyonu durdurmayı planlamadığını değerlendirdi. Bir askeri kaynağın, “Başbakanın bu operasyonu sonuna kadar sürdürme niyetinde olduğu izlenimi var. Operasyon olmadan hükümeti elinde tutamayacağını düşünüyor. Hükümet dağılır.” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Haberde, iki hafta öncesine kadar İsrail’in Witkoff planı çerçevesinde, savaşın sona erdirilmesi şartı olmaksızın bazı esirlerin serbest bırakılmasına dayalı bir müzakere yürüttüğü, ancak Hamas’ın on canlı esirin iadesi ve ateşkes taahhüdü olmadan İsrail’in tüm koşullarını kabul ettiğinin açıklanmasının ardından Tel Aviv’in şimdi kapsamlı bir anlaşma ve savaşın durdurulması konusunu farklı şekilde ele aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun bu nedenle ciddi hazırlık yaptığı, birliklerin yeniden düzenlendiği ve 2 Eylül’de tatil sonrası yedek askerlerin kademeli olarak göreve çağrılacağı aktarıldı. Ordunun değerlendirmesine göre, Gazze’deki çatışmalar aylarca sürebilir. Bu çerçevede ilk celplerin bu hafta, diğerlerinin ise kasım, aralık ve ocak aylarında gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Habere göre İsrail ordusu, operasyonun hayata geçirileceği anlayışıyla hareket ediyor. Önümüzdeki haftalarda birliklerin yeniden Gazze Şehri’ndeki Filistin Meydanı, Şifa Hastanesi, parlamento binası enkazı, el-Vahde caddesi ile Selahaddin ve Ömer el-Muhtar caddelerine döneceği bildirildi.

Haftanın başında ordunun, Gazze Şehri’nden güneye doğru nüfusun “tahliyesini” hızlandırmayı planladığı; geçen hafta ise İsrail’in şehirdeki hastane yöneticilerine başvurarak, hastaları Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ne nakletmeye hazırlık yapmalarını istediği belirtildi.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın 687 gündür esaret altında bulunan esirlerin sayısına dair sözlerinin, 50 esirin ailelerini ve İsrail kamuoyunu sarstığı, bu açıklamanın savaş planlarını ve müzakere ihtimalini de etkileyebileceği kaydedildi.