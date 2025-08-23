Hollanda hükümetinde İsrail krizi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, hükümetin İsrail'e yönelik daha fazla baskı uygulama girişimlerini engellediğini belirterek cuma günü görevinden istifa etti.

Veldkamp, resmi açıklamasında, "Hükümet aslında önemli adımlar attı. Ama şu anda Gazze’de ve işgal altındaki Batı Şeria’da yaşananlara karşı daha fazla adım atılmasına hükümet içinde direnç gösterildiğini hissettim," diye konuştu.

Dutch News haber portalının aktardığına göre Veldkamp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tutumun önümüzdeki aylarda ve yıllarda değişeceğine dair umudumu kaybettim. Eğer hareket alanım bu kadar sınırlıysa eve dönüp istifa mektubumu yazarım."

Koalisyon içinde derin çatlak

Bakan, perşembe günü İsrail'e karşı ek önlemler almayı planladığını duyurmuştu. Ancak beş saat süren parlamento tartışması, geçici hükümet içinde derin bir bölünme olduğunu ortaya çıkardı.

Özellikle koalisyon ortaklarından Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), mevcut önlemlerin ötesine geçilmesine karşı çıktı.

VVD Milletvekili Eric van der Burg, Veldkamp'ın "istifa kararından şoke olduğunu" söyledi. Sol muhalefet partileri ise hayal kırıklıklarını dile getirerek, bakanın planladığı adımlar için gerekli desteği toplayamadığını savundu.

Mevcut yaptırımlar sınırlı

Dutch News, Hollanda'nın halihazırda uyguladığı tedbirlerin, İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotriç’in ülkeye girişinin yasaklanmasıyla sınırlı olduğunu bildirdi.

Lahey yönetimi, son dönemde İsrail ile ilişkilerde belirgin bir gerileme yaşıyor. Hollanda, Avrupa Birliği içinde Tel Aviv'e karşı ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulanması için girişimde bulunmuştu.

Hollanda Ulusal Güvenlik Teşkilatı da İsrail'i, coğrafi uzaklığına rağmen ilk kez ülkenin ulusal güvenlik tehditleri listesine ekledi.