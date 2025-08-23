Maduro: ABD'nin savaş gemileri göndermesi rejim değişikliği girişimidir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) "uyuşturucu kaçakçılığını sınırlama" gerekçesiyle ülkesinin kıyılarına savaş gemileri göndermesinin, "gayrimeşru bir rejim değişikliği girişimi" olduğunu söyledi.

Milletvekillerine hitap eden Maduro, ABD'nin bu hamlesini sert bir dille eleştirdi. Maduro, "ABD’nin ülkemize karşı, ister rejim değişikliğiyle ister askeri bir terör saldırısıyla yapmayı tehdit ettiği şey gayriahlaki, suç teşkil eden ve yasa dışı bir eylemdir," dedi.

"Tüm devletlere karşı yapılmış sayılır"

Konunun sadece Venezuela'yı değil, tüm bölgeyi ilgilendirdiğini vurgulayan Maduro, "Bu mesele, Latin Amerika ve Karayipler için bir barış ve uluslararası hukuk meselesidir. Amerika kıtasında herhangi bir devlete yönelik saldırgan eylem, tüm devletlere karşı yapılmış sayılır," diye konuştu.

Bir Amerikalı yetkili, hafta içinde AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Aegis sınıfı üç güdümlü füze destroyerinin Venezuela açıklarındaki uluslararası sulara yönlendirildiğini doğrulamıştı. ABD basınında yer alan haberlerde ise yaklaşık 4 bin deniz piyadesinin de bölgeye konuşlandırılmasının değerlendirildiği belirtilmişti.

Washington baskıyı artırıyor

Donald Trump yönetimi, Venezuela üzerindeki baskıyı son dönemde artırdı. Bu ayın başında, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları bulunan Maduro'nun yakalanmasını sağlayacak bilgiler için belirlenen ödül 50 milyon dolara çıkarılmıştı.

Maduro ise bu hafta yaptığı bir açıklamada, "Amerikan tehditlerine karşı" bir önlem olarak ülke genelinde 4,5 milyon asker konuşlandıracağını duyurmuş ve hafta sonu Washington'un politikalarını protesto etmek için gösteri çağrısında bulunmuştu.