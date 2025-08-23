Cibran Basil: Silahlar yalnızca ordunun elinde bulunmalı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’daki Özgür Yurtsever Hareketi lideri ve milletvekili Cibran Basil, ülkede silahların yalnızca Lübnan ordusunun elinde bulunması gerektiğini vurguladı.

Zahrani Kazası Temsilciliğinin yıllık yemeğinde bir konuşma yapan Basil, partisi ile Hizbullah arasındaki temel görüş ayrılığının silahların kontrolü meselesi olduğunu belirtti.

"Tek bir ordu, tek bir silah istiyoruz"

Silahların yalnızca devlete ait olması gerektiğini ifade eden Basil, "Fark burada. Biz tek bir ordu, tek bir silah istiyoruz. Hizbullah’ın ve elinde silah bulunduran herkesin koşulların değiştiğini, Lübnan’ı savunmanın artık başka gereklilikleri olduğunu anlaması gerekir," diye konuştu.

Basil, Lübnan'ın dış politikalara ve çıkarlara bağlanmasının yanlış olduğunu savunarak, "Yanlış, Lübnan’ı dış politikalarla ve dış çıkarlarla bağlayan yanlış bir siyasetle yapıldı. Bunun bedelini içeride ve dışarıda ödediler. Biz 2006’dan beri buna karşı çıktık," dedi.

"Filistinlinin görevi Filistin'i savunmak"

Filistinli grupların silahlanmasına da karşı olduklarını net bir dille ifade eden Basil, Lübnan'ı savunma görevinin Lübnanlılara ait olduğunu söyledi. Basil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim görevimiz Lübnan’ı savunmak. Filistinlinin görevi ise Filistin’i savunmak. Bu yüzden Filistinlilerin elinde silah olmasını istemiyoruz; ne kampların içinde ne de dışında. Filistinlilerin elindeki silahı istememek, Filistin davasına karşı olmak demek değildir. Davayı savunmak, buradan değil, Filistin’in içinden olur."

Burc el-Baracne kampındaki Filistinlilere ait silahların toplanması girişimini eleştiren Basil, "Kimi kandırıyorsunuz? Filistin silahını böyle mi alacaksınız? Eğer Hizbullah’ın silahını da böyle almak istiyorsanız, Allah yardımcınız olsun. Başlangıç pek parlak değil," ifadelerini kullandı.

"Hükümet nerede?"

Basil, hükümetin tutumunu da eleştirerek, iktidarın tavizler verdiğini ancak karşılığında bir şey almadığını savundu. Basil, "Böylece silahların teslim edilmemesine gerekçe sunuyor ve yeniden hata yapıp bize savaş ve yıkım tehlikesi getiriyorsunuz. Hükümet nerede? Yeniden imardan niçin silahların teslimi kadar söz etmiyor?" diye sordu.

Konuşmasının sonunda Güney Lübnan'ın ülke için önemine değinen Basil, şunları kaydetti:

"Güney düşünce Beyrut düşer, Beyrut düşünce Cebel Lübnan düşer. Biz sizinle birlikteyiz ama silahların teslim edilmesi için, tiyatro oynamak için değil. Ordunun gerçekten yapabileceği bir görev üstlenmesi için yanınızdayız; onu uçuruma sürükleyip başarısızlığa mahkûm etmeniz için değil. Biz ordunun başarılı olmasını istiyoruz."