Lübnanlı general: Yemen, bölgesel denklemleri değiştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnanlı askeri ve stratejik uzman Tuğgeneral Ömer Marebuni, Yemen’in yürüttüğü askeri operasyonların yalnızca taktik düzeyle sınırlı olmadığını, “derin stratejik boyutlar” taşıdığını ve bölgedeki çatışma denklemlerini değiştirdiğini ifade etti.

Marebuni, el-Mesire kanalına yaptığı özel açıklamada, Yemen operasyonlarının kararlılık ve süreklilikle yürütüldüğünü belirtti. Bu durumun Yemen liderliği ve halkının güçlü iradesini yansıttığını söyledi. Özellikle füzelerde kaydedilen ilerlemenin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Marebuni, operasyonların başlangıcından bu yana büyük bir tecrübe kazanıldığını ve füzelerin daha hassas ve etkili hale geldiğini kaydetti.

Marebuni, Yemen operasyonlarının İsrail’in uydu ve gözetleme cihazlarını da kapsayan hava savunma sisteminde “tam ve açık bir başarısızlık” ortaya koyduğunu, bunun da İsrail askeri üstünlüğü mitini yıktığını ifade etti.

Lübnanlı askeri uzman, bu operasyonların Siyonist toplum içinde “sürekli bir panik hali” yarattığını ve varlığını sürdürmesi için en önemli unsur olan güvenlik algısının çökmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca, Yemen’in füze ve İHA saldırılarının, İsrail ve destekçilerinin direnişi moral olarak çökertmeye yönelik psikolojik ve medya savaşını da başarısız kıldığını söyledi.

Marebuni, İsrail’in askeri üstünlüğünü kaybettiğini ve artık var olmadığını, yürüttüğü savaşların hedeflerine ulaşamadığı için başarısız olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail’in mağduriyet iddialarının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasıyla uluslararası sempatisini de yitirdiğini ifade etti.

Tuğgeneral Marebuni, İsrail’in kuruluş amacı olan Batı’nın bölgedeki çıkarlarına hizmet etme rolünü kaybettiğini söyledi. İsrail’in kaybettiği en önemli unsurun “güvenlik” olduğunu belirten Marebuni, Yemen’in füze ve İHA operasyonlarının Gazze’deki direnişe tamamlayıcı bir unsur olduğunu ve Gazze’ye yönelik saldırılar sona erene kadar bu operasyonların süreceğini vurguladı.

Yemen operasyonlarının yalnızca bir tepki olmadığını belirten Marebuni, bunların entegre bir stratejinin parçası olduğunu, Yemen’in gücünü ortaya koymayı, bölgesel çatışma denklemlerini değiştirmeyi, düşmanın başarısızlığını ve varlığının temel dayanaklarının çöküşünü göstermeyi hedeflediğini kaydetti.

Bu açıklamalar, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki toprakların derinliklerinde nitelikli askeri operasyonlar gerçekleştirmesiyle aynı döneme denk geldi. Bu operasyonların hava ablukasını ağırlaştırdığı ve İsrail’in iç durumunu kötüleştirdiği bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri 2023’ün sonlarından bu yana, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşına ve buna verilen ABD-İngiltere desteğine karşılık olarak askeri operasyonlarını büyük ölçüde artırdı.

Yemen, Filistin halkıyla dayanışma çerçevesinde, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve ötesinde İsrail bağlantılı gemileri hedef alan sürekli bir kampanya başlatmış, stratejisini İsrail’e yönelik hava ve deniz ablukasını da kapsayacak şekilde genişletmişti.