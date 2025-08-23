Maariv: Halk hükümete güvenmiyor, esir anlaşması istiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Dr. Menachem Lazar tarafından yapılan son anket, uzun süredir siyasi bloklar arasında değişmeyen dengelerin ardından muhalefet blokunun üç sandalye kazandığını, buna karşılık koalisyon blokunun sandalye kaybettiğini ortaya koydu. Ankete göre muhalefet toplamda 63 sandalye elde etti.

Dr. Lazar, anketin sonuçlarını değerlendirirken, haftanın pazar günü başlayan ve savaşın sona erdirilmesi ile esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapılan protestoların kamuoyundaki desteği gösterdiğini belirtti. Ayrıca, tren seferlerindeki ciddi aksaklıklar ve yolların savaş karşıtı göstericiler ile askerlik karşıtı ultra-Ortodoks protestocular tarafından kapatılmasının, hükümetin işleyişine yönelik “memnuniyetsizliği” artırdığına dikkat çekti.

Lazar’ın değerlendirmesine göre, Hamas’ın Witkoff planına dayalı kısmi bir anlaşmaya hazır olduğuna dair haberler ve İsrail’in buna yanıt vermemesi, kamuoyunda belirsizlik ve liderlik eksikliği algısını güçlendirdi.

Lazar, bu hafta ankette hükümetin halktan yetki alıp almadığı sorusunun da yöneltildiğini, verilen yanıtların çoğunluğunun hükümetin böyle bir yetkiye sahip olmadığına işaret ettiğini bildirdi. Ayrıca, koalisyon partilerine oy vermiş seçmenlerin yaklaşık dörtte birinin de hükümetin halktan yetki almadığını düşündüğünü kaydetti.

Lazar, esirler konusundaki kararların ertelenmesi, savaşın gidişatına ilişkin endişeler ve bu hafta on binlerce celp kâğıdı gönderilmesinin yarattığı “kaygının” da bu dramatik değişime katkı sağladığını ifade etti. Ancak kesin sonuçlar için erken olduğunu, önümüzdeki haftalarda gelişmelere bağlı olarak bunun kalıcı bir eğilim mi yoksa geçici bir durum mu olduğunun anlaşılacağını belirtti.

Dr. Lazar, muhalefet blokunun da dikkatli olması gerektiğini, milletvekili Benny Gantz’ın desteğinin hızla düşüşe geçtiğini ve bazı senaryolarda barajı aşamayabileceğini söyledi. Muhalefet içinde çok sayıda küçük partinin varlığının da oy kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca anketin, Başbakan Benyamin Netanyahu ve koalisyon için de “uyarı” niteliğinde olduğu ifade edildi. Kamuoyunda her türden esir anlaşmasına destek olduğu, ayrıca askerlik yükümlülüğünde eşitsizliğe karşı çıkıldığı kaydedildi. Lazar, bunların “ciddi sorunlar” olduğunu ancak Netanyahu’nun geçmişte daha zor durumların üstesinden geldiğini iddia etti.