ABD, Çin’in Nükleer Gücünü Abartıyor: Stratejik ve Siyasi Amaçlar Öne Çıkıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika Stratejik Komutanlığı Başkanı Anthony Cotton, Mart 2025’te Kongre’ye yaptığı açıklamada, Çin’in nükleer cephaneliğini abarttıklarını belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ordusuna, 2027’ye kadar Tayvan’ı kontrol altına alma talimatı vermesinin, Çin’in nükleer silah kapasitesini artırma gerekçesi olarak kullanıldığına dikkat çekti. Pentagon’un raporları, Pekin’in nükleer silahları ilk kullanmayı değerlendirebileceği endişelerini taşırken, Çin Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddedip “ilk kullanmama” politikasına bağlı olduklarını vurguladı. Uzmanlar, ABD’nin bu abartı stratejisiyle hem bölgedeki müttefiklerini Pekin’e karşı birleştirmeyi hem de kendi askeri bütçesini artırmayı hedeflediğini ifade ediyor. Bu durum ise Asya–Pasifik’te jeopolitik gerilimlerin ve silahlanma yarışının tırmanmasına yol açıyor.