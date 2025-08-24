İran ve Çin Arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Gelişiyor / Çin-Belçika İlk Konteyner Treni Kazakistan Yoluyla Hareket Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Geliştirme Kurumu Başkanı Hüseyin Rozeh, Çin Halk Cumhuriyeti'nin İran Büyükelçisi Zong Pi Wu'nun Tahran'daki İnovasyon ve Teknoloji Evi'ni (İhît) ziyaretinde, İran ve Çin'in bilim, teknoloji, ekonomi ve ticaret alanlarında derin bir işbirliği geçmişine sahip olduğunu belirtti. Rozeh, "İran ve Çin'in dostane ilişkileri, iki eski medeniyetin güçlü temelleri üzerine kuruludur ve bu ilişkiler, bilim ve teknoloji alanında gelecekteki geniş işbirliklerinin temelini oluşturacaktır," dedi. Pars Today'e göre, Rozeh, İran'ın Bilim, Teknoloji ve Bilgi Temelli Ekonomi Yardımcı Bakanı Hüseyin Afşin'in Çin'e yaptığı son ziyarete de değinerek, bu ziyaret sırasında Çin Halk Cumhuriyeti Bilim Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile verimli anlaşmalar yapıldığını söyledi. Bu anlaşmalar, yapay zeka alanında işbirliği geliştirilmesi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülkeler arasında ortak laboratuvar ağlarının kurulması gibi önemli başlıkları kapsamaktadır. Rozeh, İran’ın bu anlaşmaların uygulanmasına tamamen hazır olduğunu ve yasal sürecin hızlandırılmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, Çin’in yapay zeka alanındaki yetenekleri ile İran’ın bu alandaki ilerlemelerini vurgulayarak, iki ülkenin bu alandaki ortak çalışmalarının bölgesel ve küresel düzeyde önemli başarılar getirebileceğini ifade etti. Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne üye ülkeler arasında ortak laboratuvar ağı kurmanın, uluslararası bilimsel etkileşimleri geliştirmek için önemli bir adım olacağına dikkat çekti.

Çin-Belçika İlk Konteyner Treni Kazakistan Yoluyla Hareket Ediyor

Çin'in Chengdu kentinden Belçika'nın Antwerpen şehrine giden ilk konteyner treni, Kazakistan güzergahını takip ederek yolculuğuna başladı. Bu tren, e-ticaretle ilgili soğuk zincir ürünleri taşıyordu. Azerbaycan haber ajansı "Trend" bu haberi paylaşarak, trenin, Fransız ulusal posta hizmeti La Poste tarafından sipariş edilen ve Dynamic Parcel Distribution şirketine ait olan özel bir tren olduğunu belirtti. Tren, 55 konteynerle yurtdışına yönelik e-ticaret ürünleri ve soğuk zincir gereksinimlerini karşılayan ürünler taşıyor. Çin'den çıktıktan sonra, bu tren Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya'dan geçerek Belçika'ya ulaşacak.