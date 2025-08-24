Fas, Yemen ve Moritanya’da On Binlerce Kişinin Filistin’e Destek Gösterisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Binlerce Faslı Cuma günü düzenledikleri gösterilerle, Siyonist rejimin yaklaşık 23 aydır Gazze’de sürdürdüğü Filistinlileri aç bırakma politikasına ve soykırım savaşına son verilmesini istedi.

Gazze ile dayanışma gösterileri Fas sokaklarında doksanıncı hafta üst üste “Sizin Sessizliğiniz Bizi Öldürüyor” sloganıyla düzenlendi. Gösteriler birçok Fas şehrinde gerçekleşti ve katılımcılar “Gazze’deki Soykırımı Durdurun” ve “Filistin Emanettir, Normalleşme İhanettir” yazılı pankartlar taşıdı.

Faslı göstericiler ayrıca “Selam Olsun Onurlu Gazze’ye” ve “Fas’tan Filistin’e, Tek Milletiz İki Değil” gibi sloganlar attı.

Aynı doğrultuda, Yemen’de de Sana ve ülkenin çeşitli illerinde on binlerce kişi Siyonist rejime karşı gösteri düzenleyerek, bu rejimin Gazze halkına yönelik soykırım savaşı ve aç bırakma politikasını kınadı.

Bu gösteriler, Yemen Ensarullah lideri Seyyid Abdulmelik Bedreddin el-Husi’nin çağrısı üzerine “Gazze’nin Yanındayız… Tehditlerden Korkmuyoruz ve Komplolardan Yılmıyoruz” sloganıyla gerçekleştirildi.

Göstericiler, Yemen ve Filistin bayraklarının yanı sıra, Gazze’ye yönelik İsrail rejiminin saldırılarını kınayan ve Siyonist düşmana meydan okuyan pankartlar taşıdılar. Uluslararası toplumun sessizliği eşliğinde Gazze’deki Filistin halkına yönelik katliam ve aç bırakma politikalarını kınayan sloganlar attılar.

Ayrıca Moritanya’da, başkent Nuakşot’ta yüzlerce kişi gösteri düzenleyerek, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik soykırıma son verilmesini talep etti. “Siyonist Nüfuza Karşı Öğrenci Girişimi ve Adil Davaların Savunusu” çağrısıyla düzenlenen bu gösteride, katılımcılar Filistin bayrakları taşıyarak Arap-İslam ülkelerinin halklarına çağrıda bulunarak, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması için halk ayaklanması başlatmalarını istediler.

Siyonist rejim, Amerika’nın desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze halkına karşı yıkıcı bir savaş başlattı. Bu savaş sonucunda, büyük yıkımlar ve ölümcül kıtlığın yanı sıra, çoğu kadın ve çocuk olan binlerce Filistinli şehit olmuş ve yaralanmıştır.

Tel Aviv, uluslararası toplumu küçümseyerek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin savaşı derhal durdurma kararını ve Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırımı önleme ve Gazze’deki insani felaketi iyileştirme yönündeki kararlarını görmezden gelerek, bu şeritteki halka yönelik soykırım suçlarını işlemeye devam etmektedir.

Tüm bu suçlara rağmen, Siyonist rejim bu savaşta henüz hedeflerine ulaşamadığını, yani Hamas hareketini yok etmek ve Gazze’deki Siyonist esirleri geri almak amacına erişemediğini itiraf etmiştir.