Meşhedani: Haşd Şabi yasası ABD ve İsrail'in tehditleri nedeniyle ertelendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Meclis Başkanı Mahmud el-Meşhedani, Haşd Şabi'nin yapısını düzenleyen yasa tasarısının, ABD ve İsrail'den gelen tehditler üzerine ertelendiğini açıkladı.

Iraklı Sünni politikacı Meşhedani, Ultra Irak haber portalına verdiği televizyon mülakatında, tüm Iraklı liderlerin ve devlet başkanlıklarının, yasanın geçmesini engellemek amacıyla ABD ve İsrail kaynaklı tehditler aldığını söyledi.

Meşhedani, bu tehditlerin amacının, "işgalci Siyonist varlığın" temel hedefi olan Haşd Şabi’yi korumasız bırakmak olduğunu ifade etti.

"Yaptırım tehdidi aldık"

Meşhedani, aldıkları tehdidi, "Her türlü yasayı çıkarabilirsiniz ama bazı yasalar Amerikan yasalarıyla çelişiyor. Böyle olursa siyasi, ekonomik ve güvenlik yaptırımlarına maruz kalırsınız," sözleriyle aktardı.

Bu tehditlerin yüzde 5'inin bile hayata geçmesi halinde Irak'ın büyük bir riskle karşılaşacağını belirten Meşhedani, "Irak hâlâ güvenlik ve ekonomik desteğe muhtaç. Eğer SOMO ve Irak Ticaret Bankası yaptırıma uğrarsa, ülke ciddi bir krize girer," diye konuştu.

"Yasa aslında emeklilik düzenlemesiydi"

Meşhedani, Haşd Şabi yasasının başlangıçta bir emeklilik yasası olduğunu ve "aslında tek bir kişiyi görevden almak için hazırlandığını" söyledi.

Güvenlik ve Savunma Komisyonunun, on binlerce tecrübeli mensubu emekliye ayıracağı ve bölgede Ekim 2023 sonrası ciddi güvenlik gerginliğinin yaşandığı bir dönemde bu düzenlemeye karşı çıktığını belirtti.

Meşhedani, "Bu nedenle yasayı hükümete iade ettik ve onun yerine Haşd Şabi’nin yapısını düzenleyen yeni bir yasa tasarısı talep ettik," diyerek, bunun Haşd Şabi’nin kurumsal varlığını tanımlayan gerekli bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Meşhedani, yeni tasarının İsrail’in Lübnan’a saldırısı ve Suriye’de Beşşar Esed hükümetinin çöküşüyle aynı dönemde gündeme gelmesinin Washington ile Tel Aviv’in tepkisini çektiğini açıkladı.

"Mesele zamanlama"

Iraklı liderlerin ve Haşd Şabi komutanlarının ortak kararıyla yasanın ertelendiğini aktaran Meşhedani, "Yasanın iki-üç ay ertelenmesi bize kaybettirmez. Hepimiz Haşd Şabi yasasını istiyoruz ama mesele zamanlama. Bu, bir kadına dünür gitmeye benzer; her şeyin bir vakti vardır," ifadelerini kullandı.

Meclisin Haşd Şabi’yi koruma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Meşhedani, tartışmaların seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Irak'ın Sünni meclis başkanı Mahmud el-Meşhedani, "Haşd Şabi fedakârlığın ve istikrarın sembolüdür, onun rolünü göz ardı edemeyiz, ulusal barış ve güvenlikteki yerini küçümseyemeyiz," diye konuştu.