Calcalist: İsrail’e yönelik sessiz küresel abluka derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in ekonomi gazetesi Calcalist, Gazze’de süren savaşın ve ağırlaşan insani krizin, ülkeyi uluslararası düzeyde giderek yalnızlaştırdığını yazdı.

Haberde uzmanların bu tabloyu “sessiz abluka” olarak tanımladığı aktarıldı.

Resmi olarak ilan edilmeyen bu abluka; sözleşmelerin ertelenmesi, yatırımların dondurulması, akademik boykotlar ve İsrailli şirketlerle işbirliğinden kaçınılmasını kapsıyor. Gazeteye göre bu durum, ekonomi ve sanayi kadar bilimsel araştırmaları da sekteye uğratıyor.

Şirketler işbirliği reddiyle karşılaşıyor

Sanayi ürünleri ithal eden Astel şirketinin icra kurulu başkanı Yinon Asulin, Avrupa’daki şirketlerin ve Ürdün ile Mısır’daki tedarikçilerin İsrail’le çalışmaktan uzak durduğunu söyledi.

Asulin, İngiliz Thomas Bell laboratuvarının, siyasi içerikli bir iç yazışmayı gerekçe göstererek İsrail’in kalite belgelerini tanımayı reddettiğini anlattı. Ancak Dubai’deki merkezle temas sonrası anlaşmanın yenilendiğini aktardı.

Asulin, şirketlerin bu engellerle tek başına mücadele edemediğini ve fiyatların artmasında bu durumun payı olduğunu belirtti. Astel’in bu sorunlar nedeniyle bir buçuk yıl önce İngiltere’de şube açtığını, İsveçli ve Mısırlı tedarikçilerin ise yönetim kurulu kararlarıyla İsrail’le çalışmayı reddettiğini ifade etti.

Bilimsel araştırmalarda gerileme

Haberde, ablukanın biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanlarını da etkilediği belirtildi. Siyasi gerekçelerle birçok uluslararası yatırım ve anlaşmanın iptal edildiği, yeni şirketlerin kurulmasının ve mevcutların büyümesinin engellendiği ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin Horizon projelerinde İsrail’in katılımının askıya alınabileceği, Belçika’daki Gent ve İspanya’daki Valensiya üniversitelerinin İsrailli kurumlarla çalışmayı bıraktığı kaydedildi.

İsrailli araştırmacıların uluslararası makalelerdeki ortaklık oranı iki yıl içinde yüzde 21 düştü. 2024’te 29 olan Horizon hibelerinin 2025’te 9’a gerilediği belirtildi.

İsrail Bilim Bakanlığı verilerine göre, 2022’de her bin yayında 142 olan İsrailli araştırmacı katkısı 2024’te 111’e indi ve 2017’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sosyal bilimlerde de boykotların arttığı, 700’e yakın akademisyenin uluslararası kongrelerden reddedildiği, 20 üniversitenin İsraillilerle işbirliğini kestiği ifade edildi.

Enerji sektöründe zorluklar

Enerji şirketlerinin Avrupa bankalarıyla kredi yenilemekte zorluk yaşadığı, bazı projelerin gerekçesiz durdurulduğu, yabancı uzmanların elektrik santrali ve gaz hattı projeleri için İsrail’e gelmeyi reddettiği de haberde yer aldı.