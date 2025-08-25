Kanada başbakanı: Ukrayna’ya asker göndermeye hazırız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Reuters’te yer alan habere göre, Kanada Başbakanı Mark Carney, pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e, herhangi bir barış anlaşmasının parçası olarak güçlü güvenlik garantileri yönündeki Ukrayna çağrılarını desteklediğini belirtti ve böyle bir çerçevede Kanada’nın asker göndermeyi dışlamayacağını ifade etti.

Reuters’e göre, Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden üç buçuk yıl geçerken, ABD Başkanı Donald Trump barış çabalarına öncülük ediyor ve Ukrayna, Avrupa’daki müttefikleriyle birlikte Kiev için savaş sonrası güvenlik garantilerine ilişkin potansiyel çerçeveler üzerinde çalışıyor. Trump’ın da bu fikre açık olduğu aktarıldı.

Mart ayında göreve gelmesinin ardından ilk kez Ukrayna’ya giden Carney, Zelenskiy ile birlikte Kiev merkezinde düzenlenen Ukrayna Bağımsızlık Günü törenine katıldı. Törene Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg da iştirak etti.

Zelenskiy, 11. yüzyıldan kalma bir katedralin arka planında Kiev’in Sofya Meydanı’nda toplanan heyetlere hitaben, “Hepimiz, bu savaşın sona ermesinin Ukrayna için barışın garantisi anlamına gelmesi, savaşın ya da savaş tehdidinin çocuklarımıza miras kalmaması için çalışıyoruz.” dedi.

Zelenskiy, olası bir barış anlaşmasının parçası olacak gelecekteki güvenlik garantilerinin, mümkün olduğunca NATO’nun “5. Maddesi”ne, yani bir üyeye yapılan saldırının tüm üyeye yapılmış sayılmasına yakın olmasını istediğini dile getirdi.

Carney, Ukrayna’nın uluslararası katılım çağrılarını destekledi. Ortak basın toplantısında, “Kanada’nın değerlendirmesine göre, tek güvenlik garantisinin yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gücü olması gerçekçi değil... bu güç desteklenmeli ve pekiştirilmeli.” dedi.

İki lider ayrıca insansız hava aracı ortak üretimine yönelik bir anlaşma imzaladı. Carney, Ukrayna’nın gelecek ay daha önce duyurulan bir paketten 1 milyar Kanada doları (723 milyon ABD doları) tutarında askeri yardım alacağını bildirdi.

Zelenskiy törende Kellogg’a devlet nişanı takdim ederek, “Barışa ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı ve kendisine deri kutu içinde bir madalya verdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Kellogg, Ukrayna Başbakanı Yuliia Svyrydenko ile bir araya geldi. Svyrydenko, görüşmede Ukrayna-ABD madenler anlaşması ile güvenlik garantileri meselesini ele aldıklarını kaydetti.

Carney ile düzenlenen basın toplantısında Zelenskiy’e, Wall Street Journal’da çıkan ve Pentagon’un aylardır Ukrayna’nın ABD tarafından sağlanan ATACMS füzelerini Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanımını sessizce engellediğini öne süren bir haber soruldu. Konuya aşina bir kaynak, uzun menzilli saldırılarda resmi bir askıya alma kararı alınmadığını, ancak Pentagon’un şu ana dek Rusya derinlerindeki bir saldırıya izin vermeyen bir inceleme süreci oluşturduğunu belirtti.

Zelenskiy ise Kiev’in son dönemde Washington’dan onay alınmadan Rusya içindeki hedefleri vurmak için kendi yerli üretim uzun menzilli silahlarını kullandığını söyledi. “Son zamanlarda bu meseleyi Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, gece saatlerinde Rusya’nın Samara bölgesindeki bir petrol rafinerisini ve enerji ihracatında önemli bir merkez olan Ust-Luga limanındaki bir gaz ayrıştırma tesisini vurduğunu açıkladı.