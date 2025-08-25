Senatör Vance: Ruslar, Trump’a önemli tavizler verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Senatörü JD Vance, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine giden yolu açabilecek diplomatik ilerleme konusunda iyimser olduğunu belirterek, Moskova’dan son dönemde gelen esneklik işaretlerine dikkat çekti.

NBC News’in Meet the Press programına verdiği röportajda Vance, “Son birkaç hafta içinde her iki taraftan da önemli tavizler gördüğümüzü düşünüyoruz” dedi.

Vance, Rusya’nın yalnızca müzakereleri oyaladığı yönündeki iddiaları reddetti. “Ruslar, bu çatışmanın üç buçuk yılı içinde ilk kez Başkan Donald Trump’a önemli tavizler verdi.” ifadelerini kullandı.

Senatör, Rusya’nın bazı temel taleplerde esnek davrandığını öne sürdü. “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruyacağını ve Kiev’de kukla bir rejim kuramayacaklarını kabul etme konusunda esnek davranmaya hazır oldular.” dedi.

Her konuda geri adım atılmadığını vurgulayan Vance, ilerlemenin görüldüğünü söyledi: “Savaşı başlatmalı mıydılar? Elbette hayır, ama ilerleme kaydediyoruz.”

Vance’e göre Trump, “hem Ukrayna’nın hem de Batı’nın çıkarlarını gözeten” bir anlaşma sağlamak için diplomatik angajmanı yoğunlaştırdı. “Bu savaş kimsenin çıkarına değil. Ne Avrupa’nın ne de Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarına. Başkan Trump, uzun sürecek bir çatışmadan kaçınacak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.” diye konuştu.