İsrail, Gazzelilerin tehciri planına yoğunlaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, İsrail’in Gazze Şeridi’nden Filistinlilerin tehciri planı kapsamında Güney Sudan ve birkaç Afrika devletiyle görüşmeler yürüttüğünü ortaya koydu.

IsraAID üzerinden fonlama

Habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan merkezli ve mültecileri destekleme konusunda uzmanlaşmış “IsraAID” adlı derneğe 1 milyon şekel (yaklaşık 290.000 dolar) aktardı. Bu kuruluşun, söz konusu göç planıyla bağlantılı bölgelerde “insani yardım” adı altında dağıtım yapması görevlendirildi.

Gazete, Güney Sudan’ın bu plan çerçevesinde İsrail tarafından temas kurulan “beş ülke” arasında yer aldığını bildirdi. Diğer ülkeler arasında Etiyopya, Libya, Endonezya ve ismi açıklanmayan beşinci bir Afrika devleti sayıldı.

Yedioth Ahronoth, IsraAID’in Güney Sudan’da ofisi bulunan tek kuruluş olduğuna dikkat çekerek, bu kuruluşun daha önce de İsrail Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği yürüttüğünü belirtti. Bakanlığın resmi temsilciler bulundurmamasının ise “ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle” açıklandığı kaydedildi.

Tehcirin daha geniş bağlamı

Haberde, bu girişimin Gazze’den yerinden edilmiş Filistinlilerin “insani destek” kisvesi altında başka ülkelere tehciri çabasının parçası olduğuna işaret edildi. Bu durumun, İsrail’in zorunlu nüfus transferini bir yardım operasyonu olarak göstermeye çalıştığını yansıttığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth ayrıca, Güney Sudan Dışişleri bakanı ve yardımcısının kısa süre önce İsrail’i ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin göç planı konusunda süren diplomatik koordinasyona işaret ettiğini kaydetti.

Ağustos ortasında, Güney Sudan ile İsrail rejiminin Gazze’den Filistinlilerin Afrika ülkesine yerleştirilmesini öngören bir plan üzerinde görüştüğüne dair haberler gündeme gelmiş, Filistinli liderler bu öneriyi zorla göç ettirme girişimi olarak nitelendirerek sert biçimde reddetmişti.

Reuters’a konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynak, Güney Sudanlı ve İsrailli yetkililer arasında görüşmeler yapıldığını ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını bildirdi. Bu görüşmelerin, Güney Sudan Dışişleri Bakanı Monday Semaya Kumba’nın geçen ay işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı ziyaretin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Bu ifadeler, daha önce böyle görüşmeler yapıldığına dair haberleri “asılsız” olarak nitelendiren Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla çeliştiği brlirtildi. Bakanlığın son iddialara ilişkin henüz yanıt vermediği aktarıldı.