Emel ve Hizbullah’tan Lübnan hükümetine karşı “Direniş Silahı” protestosu çağrısı

25 Ağustos 2025 - 16:19
Emel Hareketi ve Hizbullah, Lübnan hükümetinin direniş silahıyla ilgili kararlarına tepki göstermek amacıyla işçileri, emekçileri ve sendikaları çarşamba günü Beyrut’un Riyad es-Sulh Meydanı’nda düzenlenecek mitinge davet etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’ın Emel Hareketi ve Hizbullah örgütü, hükümetin son kararlarına karşı geniş katılımlı bir protesto için çağrı yaptı. Her iki hareket, yayınladıkları ortak bildiride Lübnanlı işçiler, zanaatkârlar ve “onurlu sendikaları” 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 17:30’da Beyrut’taki Riyad es-Sulh Meydanı’nda toplanmaya davet etti.

Bildiride, bu mitingin 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde hükümet tarafından alınan ve “ülkenin yüksek ulusal çıkarları ile Ulusal Uzlaşı Belgesi ve Lübnan’daki birlikte yaşama ilkeleriyle çelişen” kararları kınamak için düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gösterinin amacının Lübnan’ın egemenliğini koruma hakkını, halkın ve direnişin topraklarını savunma ve işgalci İsrail güçlerinden kurtarma hakkını vurgulamak olduğu ifade edildi. Direnişin ve silahının kutsallığının altı çizilerek, Lübnan’daki resmi karar alma süreçlerinin dış baskılardan korunması gerektiği kaydedildi.

Mitingin “Heyhat minna’z-zille” (Zulme asla boyun eğmeyiz) sloganıyla yapılacağı duyuruldu.

