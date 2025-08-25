Afganistanlı Şii Liderler, Taliban Yönetimi ile Görüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Afganistan’daki Şii toplumunun önde gelen temsilcileri, 23 Ağustos Cumartesi günü (1 Şehrivar) başkent Kabil’de Taliban yönetiminin İdari İşler Başkanı Mevlevi Nurulhak Enver ile görüştü. Görüşmeye Afganistan Şii Ulema Konseyi üyeleri, Şii Yüksek Komisyonu temsilcileri ve diğer dini-sosyal önderler katıldı.

Toplantıda, Şii Ulema Konseyi Başkan Yardımcısı Ustad Muhammed Akbari, silahlı ve yasa dışı biçimde merkezî bölgelere giren Kuçi göçebelerinin yarattığı sorunları gündeme taşıdı. Akbari, Kuçi gruplarının çiftçilere yönelik şiddet eylemleri ve tarım arazilerinin tahrip edilmesinin ciddi bir kriz haline geldiğini vurgulayarak, Merkezî Kuçi ve Köylüler Komisyonu kararlarının uygulanmasını talep etti. Aksi halde bu durumun yerli halk ile Kuçiler arasında gerilimi artıracağını uyardı.

Akbari ayrıca, Şii nüfusun yoğun olduğu vilayet ve ilçelerde vali, belediye başkanı ve emniyet müdürünün bölge halkından seçilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanında, merkezi bölgelerde altyapı ve kalkınma projelerinin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Özellikle “Gardan Devar” otoyolu ve Kuzey-Güney karayolunun yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekti.

Afganistan Şii Yüksek Komisyonu Başkanı Hüccetü’l-İslam Muhammed Ali Ehlaki de Akbari’nin taleplerini destekleyerek, Batı Kabil’deki Şii bölgesinde yer alan “Ali Cinnah Hastanesi”nin personel ve teçhizatının başka yerlere taşınmasının durdurulmasını istedi. Ehlaki, bu girişimin iki milyondan fazla insanın sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıracağını söyledi.

Toplantıda ayrıca, cami ve konut inşaat izinleri, yol genişletme projeleri nedeniyle yıkılan evlerin zararlarının karşılanması ve Şii toplumunun diğer sosyal sorunları gündeme getirildi.

Mevlevi Nurulhak Enver ise altyapı projelerinin önemini kabul ederek, bu alanlarda iş birliği sözü verdi ve kalkınma projelerinin yeniden başlatılması için ilgili kurumlarla görüşmeler yapacağını açıkladı.