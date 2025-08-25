ABD ve Suudi Arabistan’ın Kararı, Lübnan’da İç Savaşa Yol Açabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İranlı ve Lübnanlı uzmanlar, Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı silahsızlandırma kararının dış güçlerin, özellikle ABD ve Suudi Arabistan’ın bir ürünü olduğunu ifade ediyor. Panelist Muhammed Rıza Muradi, Hizbullah’ın bölgedeki işgale karşı Şiilerin savunucusu olduğunu, silahsızlandırmanın Taif Anlaşması’nı ihlal edeceğini ve iç savaş riskini doğuracağını söyledi. Şeyh Naim Kasım da direnmenin kırmızı çizgi olduğunu belirterek Lübnan hükümetini uyardı.

Eski İranlı diplomat Ahmet Dastmalçiyan, bölgenin eski düzeninin çökmekte olduğunu, yeni bir dünya düzeninin şekillendiğini ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının stratejik bir hata olacağını anlattı. Muhammed Hacuyi, Lübnan ordusunun güvenlikte yetersiz olduğunu, Hizbullah’ın varlığının devletin eksikliğini telafi ettiğini ve ordunun Hizbullah’ın silahlarını kullanacak kapasitede olmadığını vurguladı.

Uzmanlar, Hizbullah’ın bölgesel güç dengelerinde önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle İran’ın bölgesel meselelerinde kritik rol oynadığını belirtti. Hizbullah’ın silahsızlanmasının mümkün olmadığı, uygulanması halinde Lübnan’da kaos ve iç savaşın kaçınılmaz olduğu görüşü ağır bastı. Ayrıca, mevcut Lübnan hükümetinin bu kararın arkasında olmadığı, kararı ABD ve Suudi Arabistan’ın zorladığı ifade edildi.

Sonuç olarak, Hizbullah’ın silahsızlandırılması meselesi, Lübnan’ın istikrarı ve bölgenin güvenliği bakımından çok hassas bir konu olarak görülüyor ve dış müdahalelerle şekillendirilen bu kararın çatışmaları derinleştireceği endişesi taşıyor.