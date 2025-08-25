Hamas’tan Siyonist İsrail’in Yemen’e Saldırısına Tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas’ın açıklamasında, saldırıların amacının Yemen’i, Filistin halkına verdiği destekten vazgeçirmek olduğu ifade edildi.

Hamas, özellikle Siyonist İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” hedefini dillendirmesinin ardından Arap ve İslam ülkelerinin Yemen’in yanında tavır alması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Ensarullah ve Yemen halkının Filistin’e desteğini sürdürdüğü hatırlatılarak, Arap ve İslam ülkelerine “kutsal mekanları ve işgal altındaki toprakları kurtarmak için bu onurlu yürüyüşe katılın” çağrısı yapıldı.