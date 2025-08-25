Suriye ile İsrail Güvenlik Anlaşmasına Yaklaşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Suriye ile İsrail arasında imzalanacak güvenlik anlaşması son aşamaya geldi. Haberde, anlaşmanın ABD’nin arabuluculuğu ve Körfez Arap ülkelerinin iş birliğiyle hayata geçirileceği aktarıldı.

Anlaşmaya göre, Golan Tepeleri ve Şam ile Süveyda arasındaki bölgeler silahsızlandırılacak. Ayrıca Suriye, stratejik silahlardan – balistik füzeler ve hava savunma sistemleri dahil – mahrum bırakılacak.

Metinde, Suriye’nin yeniden inşası için ABD ve Körfez ülkelerinden yardım alacağı kaydedildi. Bununla birlikte, Türkye’nin Suriye ordusunu yeniden yapılandırmasına izin verilmeyecek.

Anlaşmada ayrıca, işgal altındaki Filistin ile Suriye’nin Süveyda vilayeti arasında “insani geçiş noktası” oluşturulması öngörülüyor.