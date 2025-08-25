İran’ın Bilgi Tabanlı Şirketlerinden Yıllık 2,5 Milyar Dolarlık İhracat

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Emreyi, ülkede 10.200 bilgi tabanlı şirketin faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu şirketlerin yıllık toplam satış hacmi yaklaşık 1.200 trilyon tümen olup, bunun 270 trilyon tümeni bilgi ve teknoloji temelli ürün ve hizmetlere aittir.”

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Emreyi ayrıca bilgi tabanlı şirketlerin ihracat sepetinden 500 milyon doların doğrudan bilgi ve teknoloji tabanlı ürün ve hizmetlere ait olduğunu belirtti. Emreyi şöyle devam etti: “Geleceğin dünyası ve küresel ekonomisi, yenilikçi teknolojiler ve bilgi tabanlı şirketlerin elindedir. Bu nedenle bu alana yönelik devletin artan desteği, İran’ın 14. hükümetinin öncelikleri arasında yer alıyor. Ülkemizin bu alandaki potansiyelleri son derece çeşitli ve geniştir.”