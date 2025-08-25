Gazze Ölümün Eşiğinde: Uluslararası Kuruluşlardan Çağrı Üstüne Çağrı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Oxfam: Gazze’deki Kıtlık Sahadaki Gerçeklerle Uyumlu

Oxfam’ın Gazze Sözcüsü Chris McIntosh, BM’nin kıtlık ilanının tamamen sahadaki verilerle örtüştüğünü belirtti.“Geçiş kapıları açılırsa bu felaket önlenebilir, ancak şu anda böyle bir durum yok. Gazze’deki durum tamamen felaket seviyesinde ve her geçen gün kötüleşiyor.”

DSÖ: Felaketin Sonu Siyasi İrade ile Mümkün

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze’deki durumun kıtlık sınırını geçtiğini belirtti ve“Artık çok geç olmadan harekete geçilmeli. Özellikle çocuklar ciddi yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Çözüm, geçişlerin açılması ve yardımların ulaştırılması için gerekli siyasi iradenin gösterilmesidir.”dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, 15.600 hasta aralarında 3.800 çocuk da dahil için acil tıbbi tahliye çağrısında bulundu.

UNRWA: İsrail Kıtlığı İnkar Etmekten Vazgeçmeli

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’i kıtlığı inkâr etmeyi bırakmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı: “Her saat kritik öneme sahip. Ürdün ve Mısır’daki yardım depoları gıda ve ilaç dolu. Ancak İsrail yardımların girişine izin vermiyor. Binlerce yardım kamyonunun geçişine izin verilmesi, bu felaketin seyrini değiştirebilir.”

WFP: Batı Asya’da İlk Resmi Kıtlık İlanı

Dünya Gıda Programı (WFP) Gıda Güvenliği Analizi Direktörü John Martin Bauer, Gazze’deki kıtlığın Batı Asya’da ilk kez resmen ilan edildiğini belirterek,“Bu tarihi bir andır ve felaketin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır.”ifadelerini kullandı.

İİT: Gazze’deki Kıtlık Savaş Suçudurİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yaptığı açıklamada, Gazze halkına dayatılan kıtlığı açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.“Bu durum, yasa dışı abluka, yardım girişinin engellenmesi ve gıda kaynaklarının yok edilmesinin doğrudan sonucudur.”denilen açıklamada, İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) sevk edilmesi ve küresel yaptırımlar uygulanması çağrısı yapıldı.

Sonuç: Felaketin Sorumlusu Kim?

Bugün uluslararası alanda benzeri görülmemiş bir fikir birliği oluşmuş durumda: Gazze’deki kıtlık doğal bir afet değil, İsrail'in kasıtlı politikalarının sonucudur.Yüzlerce kuruluş aynı sesle çağrı yapıyor:Geçişler açılmalı, yardımlar ulaşmalı, İsrail uluslararası hukuk karşısında sorumlu tutulmalı.Ama asıl soru şudur:Milyonlarca kuşatma altındaki insanı kurtarmak için gerekli siyasi irade oluşacak mı?