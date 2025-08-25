Putin, Pezeşkiyan’ı Alaska görüşmeleri Hakkında Bilgilendirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mesut Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Alaska'da ABD Başkanı ile yaptığı son görüşmelerin ana hatlarını ve sonuçlarını açıklarken, bu görüşmelerde iyi sonuçlara ulaştığımızı, bunların tam olarak uygulanması halinde Ukrayna sorununun çözüleceğini belirterek, “Bu görüşmedeki görüşmelerimiz tamamen Ukrayna sorunuyla ilgiliydi.” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin sürecini yapıcı ve sürekli yükselen bir seyir olarak nitelendirdi ve şöyle sözlerine ekledi: “Bu yılın ilk altı ayında iki ülke arasındaki ticaret yüzde 11 oranında artış göstermiştir. Ayrıca, Reşt–Astara demiryolunun inşası dahil olmak üzere diğer alanlardaki işbirlikleri de ilerleme kaydetmektedir.”

Putin, Buşehr nükleer santrali konusundaki işbirliğinin de tatmin edici bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Tüm teknik işbirlikleri öngörülen takvime uygun şekilde sürdürülmektedir ve bu santral için yeni yakıtın sevkiyatı da yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti’nin uranyum zenginleştirme hakkına sahip olmasının Rusya açısından “kilit ve kesin” olduğunu vurgulayarak, “Umarım 2231 sayılı karar tasarısı etrafındaki müzakereler de arzu edilen sonuca ulaşır.” dedi.

Pezeşkiyan ise, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Alaska görüşmelerinin tatmin edici sonuçlar verdiğini ifade etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Umarım varılan anlaşmalar, Ukrayna meselesinin bir an önce çözüme kavuşmasına vesile olur.” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, Reşt–Astara demiryolunun inşasının hızlandırılmasını ve diğer iki taraflı anlaşmaların uygulanmasını bizzat takip ettiğini vurguladı. Ayrıca, İran’ın Rusya ile iki taraflı ilişkilerin yanı sıra Avrasya Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi bölgesel ve uluslararası örgütleri de özellikle Rusya ve Çin ile tek taraflılığa karşı etkili bir işbirliği zemini olarak gördüğünü ifade etti.

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin uranyum zenginleştirme hakkı konusundaki Rusya hükümetinin tutumuna teşekkür ederek, “İran, inanç temelleri ve savunma doktrini doğrultusunda, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmamıştır, değildir ve olmayacaktır.” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca son Ermenistan ziyaretine de değinerek, “Bu ziyarette Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan ve ABD ile yapılan son görüşmeler ve anlaşmalarda İran İslam Cumhuriyeti’nin ve Rusya’nın hassasiyetlerinin tamamen dikkate alındığına dair güvence verdi. Bununla birlikte, İran ve Rusya’nın katılımıyla 3+3 formatındaki müzakerelerin, Kafkasya bölgesindeki sorunların çözümü için daha etkili ve verimli bir mekanizma olacağına inanıyorum.” açıklamada bulundu.