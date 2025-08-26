Hizbullah Genel Sekreteri Na’im Kasım: "Direniş Olmasaydı İsrail Beyrut’a Ulaşırdı, Silahlarımızı Asla Bırakmayacağız"

Kasım, Kuzey Lübnan’da kaybolan İmam Musa Sadr’ın ulusal birliği hedeflediğini ve güney Lübnan’ın da tüm ülkeyi ve Arap dünyasını temsil ettiğini belirterek, direniş güçleriyle birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Mişel Avn dönemi ve Ordu Komutanı Yusuf Avn’ın iş birliği sayesinde direniş ve ordu arasında büyük bir koordinasyon sağlandığını da sözlerine ekledi.

Hizbullah genel sekreteri, İsrail’in Yemen’e yönelik son saldırılarını da kınayarak, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarının dünya gözleri önünde bir savaş suçu olduğunu söyledi. Yemen halkının direnişine destek verdiklerini ve Gazze halkına gösterilen bu güçlü dayanışmayı takdir ettiklerini belirtti.

Lübnan hükümetinin direniş güçlerini silahsızlandırma kararını büyük bir hata olarak nitelendiren Kasım, “Silahlarımız onurumuzun, gücümüzün ve düşmanlara karşı koruyucumuzun sembolüdür, asla onlardan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Eğer direniş olmasaydı, İsrail’in Beyrut’a kadar ilerleyeceğini ve Lübnan topraklarının 600 kilometrelik bölümünü işgal edeceğini vurguladı.

Kasım, İsrail işgalinin asla Lübnan’da kalıcı olamayacağını ve direnişin sonuna kadar bu işgale karşı duracağını belirtti. ABD ve İsrail’in baskısıyla alınan silahsızlandırma kararının Lübnan egemenliğini zayıflatacağını ifade ederek, direnişin orduyu desteklediğini ve ülkenin gerçek savunma mekanizması olduğunu sözlerine ekledi.

Son olarak bu sürecin Lübnan’ın düşman işgalinden kurtulması, esirlerin serbest bırakılması, yeniden yapılanma ve savunma stratejilerinin geliştirilmesi için bir yol haritası olması gerektiğini vurgulayan Kasım, hükümeti baskılara boyun eğmemeye ve Hizbullah ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda hareket etmeye çağırdı.