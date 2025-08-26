Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: ABD-Lübnan Ortak Bildirgesine Tam Bağlılık ve Barış Sürecinde Kararlılık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn, ABD Senatörleri Jean Şahin ve Lindsey Graham ile Temsilci John Wilson'dan oluşan ABD heyetini kabul etti. Toplantıda büyük ölçüde, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da katılımıyla, bölgesel durum ve iki ülke arasındaki mevcut iş birliği ele alındı.

Avn, ABD hükümeti ve Kongresi'nin Lübnan'a devamlı desteğine Başkan Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda teşekkür etti. Heyet, Şam'a yaptığı ziyaretin sonuçlarını paylaştı; Suriye'nin Lübnan ile ilişkileri güçlendirme isteğine ilişkin olumlu havadan bahsetti. Avn, iki ülkenin kardeşlik ve iş birliği çerçevesinde ikili sorunları çözmeye hazır olduğunu vurguladı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Lübnan'ın ABD ve Fransa taraflarınca desteklenen 27 Kasım ateşkes bildirisinden ve Bakanlar Kurulu tarafından tam metniyle onaylanan ABD-Lübnan ortak deklarasyonundan tavizsiz bağlılığını dile getirdi. Bu deklarasyon, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile normalleşme gibi hassas konuları kapsıyor.

Avn, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi konusundaki ABD katkılarından dolayı şükranlarını sunarken, ülkesinin ekonomik iyileşme ve yeniden inşa sürecinde Arap ve Batılı dostlarla iş birliğini sürdürme arzusunu ifade etti. ABD heyeti, Lübnan’ın güvenlik ve ekonomik kalkınma hedeflerini destekleyen üç temel ilke üzerinde durdu: Savaş ve barış kararında devletin tek yetkili olması ve silahların sınırlanması, ekonomik büyümenin halkın yenilik ve girişim kabiliyeti üzerinden sağlanması, ve çok kültürlü demokratik yapının korunması.

Tüm bu gelişmeler, Lübnan’ın bölgesel istikrarı sağlama ve ulusal egemenliği koruma yönündeki kararlılığını ortaya koymakta olup, dış destekle birlikte kalıcı barış ve kalkınma için sağlam zemin hazırlamaktadır.