İsrail'in Güney Lübnan’daki karakol gerçeği açıklandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Menar muhabiri Ali Şuayb, 26 Ağustos 2025 Salı sabahı, Ayta eş-Şaab sakini tarafından çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğraf, Hadab Ayta’daki boşaltılmış Lübnan Ordusu karakolunu gösteriyor.

Söz konusu görsel sosyal medyada, bunun sekizinci yeni kurulan İsrail karakolu olduğu iddialarına yol açtı.

Yanlış bilginin yayılmasını önlemek için Şuayb, açıklama yaptı:

“Lübnan topraklarında yeni kurulan beş sahayı bir kez daha açıklığa kavuşturacağız ki yanlış bilgi yayılmasın ve tekrarlandıkça doğru çıksın.”

Şuayb’ın verdiği bilgilere göre, birincisi, Mavi Çizgi’yi yüzlerce metre ileriye taşıyan kırmızı bir çizgi bulunuyor.

İsrail işgal ordusu, sınır kasabalarından çekildikten sonra bu çizgiyi haritalara yerleştirdi ve Ras el-Nakura’dan Cebel eş-Şeyh’e kadar tamamen işgal edilmiş bir tampon bölge oluşturdu.

İsrail işgal ordusu, bu bölgede zaman zaman piyade birliği veya küçük araçlarla (ATV) hareket ediyor ve kasabalara yönelerek sivillerin evlerinden geriye kalanları havaya uçurabiliyor.

İkincisi, ana üsler olarak bilinen beş nokta, işgal varlığı tarafından tahkim edilmiş sığınaklar ve gözetleme kuleleri ile devasa bariyerler inşa edilerek oluşturuldu. Bu noktalar, Hamamlar Tepesi, Merkaba - Hula ana yolu, Cel el-Deyr Tepesi / Aytarun, Cebel Balat / Ramia’nın batısı, Labune bölgesinden oluşuyor.

İsrail ayrıca, Adeyse kasabasının güneyindeki Hallet el-Mehafer’de yeni bir mevzi kurdu; bu mevzinin bir kısmı koruma altındaki topraklarda yer alıyor.

Kefar Kila’da ise İsrail, şehirden çekilirken surların hemen üzerinde müstahkem bir nöbet yeri bulundurmuş; altı yeni mevzi iddiası ise doğru değil.