Şeyh Abdülrezzak: Hükümet, düşmana hizmet eden kararlarını geri almalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Reform ve Birlik Derneği Başkanı Şeyh Dr. Mahir Abdülrezzak, Beyrut’taki Darülifta’da makamında Başmüftü Şeyh Ahmed Kabalan’ı ziyaret etti.

Görüşmede Lübnan ve Gazze’deki gelişmeler ile genel iç ve dış durum ele alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan Şeyh Abdülrezzak, “Bugün Müftü Ahmed Kabalan Hazretleri’nin ziyaretinden onur duyduk. Müftü Hazretleri’nin onurlu ulusal ve İslami duruşlarına desteğimizi teyit ediyor, Siyonist düşmana ve yayılmacı projelerine karşı Lübnan halkının tüm unsurları arasında ulusal ve İslami birliğin gerekliliğini vurguluyoruz” dedi.

Abdülrezzak, Lübnanlıların ortak milli görevinin, ülkenin egemenliğini, ulusal birliğini ve topraklarının kurtuluşunu korumak için işgalci Siyonist düşmanla karşı mücadelede ordunun ve direnişin etrafında kenetlenmek olduğunu belirtti.

Lübnan hükümetine de çağrıda bulunan Abdülrezzak şu ifadeleri kullandı:

“Düşmana hizmet eden ve direnişi silahsızlandırmayı hedefleyen kararları geri almak, bir hatadan dönmek bir erdemdir. Hükümet, hatasından dönerek ülkesinin gücünü korumalı ve Lübnan’ı halkının birliğiyle güçlendirmelidir”

Abdülrezzak, ulusal çıkar ve birliğe aykırı dış baskılara boyun eğilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Lübnan’a yönelik komplo ve yabancı müdahalelerin tehlikesine dikkat çekti:

“Yabancı ülkeler, Siyonist düşmana hizmet etmek amacıyla bizi boyunduruk altına almak ve Lübnanlılar arasında kaos yaratmak istiyor.”

Gazze’de yaşananlara ilişkin Arap ve İslam dünyasının sessizliğini de eleştiren Abdülrezzak, bu sessizliğin “suça ve kuşatmaya ortaklık” anlamına geldiğini belirtti ve Gazze ile tüm sınırların açılması çağrısında bulundu.