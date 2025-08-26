Ansarullah’ın Saldırıları, Küresel Askeri Stratejileri Değiştiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’de Ansarullah’ın 2023 sonundan itibaren Güney Kızıldeniz’de başlattığı operasyonlar, uluslararası arenada düzensiz savaşların nasıl yapılacağına dair yeni bir model oluşturdu. Amerikan, Avrupa ve İsrail güçlerinden oluşan koalisyonun karşısına çıkan Ansarullah, düşük maliyetli ve yüksek teknolojili insansız hava araçları (İHA) ile filo ve donanmaların dengesini bozdu.

ABD ve Çin gibi süper güçler, bu gelişmeler karşısında askeri stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. ABD, özellikle geleneksel uçak gemileri ve büyük savaş gemilerinin büyük tehditlere karşı yeterince etkili olmadığını kabul ederek, Virginia’daki Quantico Üssü’nde sadece 12 kişilik bir insansız hava saldırı birimi kurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, daha dayanıklı ve elektronik savaşa karşı dirençli yeni nesil İHA’lar üretilmesi için çalışmalar yürütüyor. İHA maliyetlerini 200 bin dolardan 2 bin dolara düşürmek amacıyla yeni teknolojiler deneyerek, uygun fiyatlı ancak etkili insansız sistemler geliştirmeyi hedefliyor.

Yemen’deki düzensiz savaş, ABD askerî bakış açısında dengeyi değiştirdi. Sadece insansız araçlar kullanarak, az maliyetle büyük güçlere meydan okunabileceği anlaşıldı. Buna karşılık, yüksek maliyetli füze savunma sistemleri yeterli olmuyor, teknolojinin hızla ilerlemesi gerekiyor.

Pentagon, İHA ve deniz robotlarının toplu üretimini sağlamak amacıyla “Replicator” (Çoğaltıcı) projesini başlattı. Bu programda düşük maliyetli ve hızla üretilebilen silah sistemleri geliştirilerek, Çin gibi rakiplere karşı deniz savaşı alanında üstünlük sağlanması hedefleniyor.

Ancak ABD’nin karşı karşıya olduğu en büyük güçlük, insan kaybını minimuma indirme isteği ile otomatik savaş sistemlerine duyduğu güven arasındaki dengeyi kurmak. Gelen raporlar, ABD’nin mevcut askerî sistemlerini başarılı bulmasına rağmen, basit ama etkili silahların yükselişiyle oluşan boşluğu görmezden gelemeyeceğini gösteriyor.

2023 sonunda ABD Savunma Bakanlığı, 500 milyon dolar değerinde İHA ve insansız deniz araçları için sipariş verirken, 2025 yılı için ek 500 milyon dolar bütçe talep edildi. Bu donanımlar, düşük maliyetle hızlı bir savunma hattı oluşturmayı ve Çin ile olası çatışmalarda avantaj sağlamayı amaçlıyor.

ABD, ayrıca insansız deniz araçlarının toplu ve kontrollü operasyonlar yapabileceği filolar geliştirmekte. Bu "hızlı botlar" milyonlarca dolarlık maliyete sahip olsa da, Kongre tarafından onaylanan “Büyük Güzel Yasa” ile 5 milyar dolar kadar ödeme yapılarak geliştirilmesi destekleniyor.

Uzmanlara göre, önümüzdeki yıllarda dünya denizlerinde ABD ile Çin arasında yaşanacak mücadelede, insansız kara ve deniz araçlarının rolü çok kritik olacak. Bu teknolojiler, klasik güç çatışmalarında yaşanacak büyük kayıpları ve maddi hasarları azaltma potansiyeline sahip.

Ansarullah’ın Yemen’deki başarıları, küresel askeri dengeleri değiştiren yeni savaş taktikleri ve teknolojilere ışık tutuyor. Bu savaş, gelecekte dünyadaki savaşların nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.