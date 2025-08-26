İrlandalı Yazar Sally Rooney, Kitap Gelirlerini Filistin Destekçilerine Bağışladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İrlandalı yazar Sally Rooney, kazançlarının bir kısmını Filistin’i destekleyen Palestine Action adlı gruba bağışlayacağını duyurdu. Rooney, İngiltere hükümetinin bu grubu terör örgütü ilan etmesine rağmen desteğini sürdüreceğini belirtti. Bu açıklama, İngiltere’de birçok insan ve kurumun tepkisini çekti.

Palestine Action, İngiltere’deki silah üreticilerine yönelik doğrudan eylemler yapan ve Haziran 2025’te terör örgütü sayılan bir protesto grubu. Rooney, BBC’nin uyarladığı eserlerinden elde ettiği gelirleri bu gruba aktaracağını ifade ederek, “Eğer bu destek İngiltere yasalarına göre terörizmi desteklemekse, o zaman ben terör destekçisiyim” dedi.

İngiltere hükümeti ise bu desteğin yasa dışı olduğunu ve terör örgütüne yardım suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bugüne kadar 700’den fazla kişi, Palestine Action’a destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Rooney’nin bu açıklaması sonrası BBC ve kitap satış noktaları da baskı altında kaldı.

Yazar, önceki yıllarda İsrail’in Filistin’e yönelik politikalarını eleştirip, eserlerinin İsrail tarafından yayınlanmasını reddetmişti. Şimdi de kamuoyundaki etkisini kullanarak Filistin davasına maddi ve manevi destek vermeye kararlı olduğunu açıkladı.

Bu gelişmeler, Sally Rooney’nin hem edebi dünyada hem de siyasi arenada cesur ve tartışmalı bir figür olarak öne çıkmasına neden oldu. İngiltere makamları ise yasal sürecin nasıl işleyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Rooney’nin desteği ve Filistin meselesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.